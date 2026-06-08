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Claudia Sheinbaum defiende obras del Metro en CDMX y califica de ilegítimas las críticas a Clara Brugada

La presidenta respaldó la gestión de la jefa de Gobierno capitalino y destacó los trabajos de rehabilitación en la red del Sistema de Transporte Colectivo

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, frente a las críticas surgidas por las obras y trabajos que se desarrollan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria federal sostuvo que en las últimas semanas se ha registrado una “avalancha de campañas” contra la administración capitalina y consideró que gran parte de los cuestionamientos carecen de legitimidad.

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Sheinbaum afirmó que Brugada realiza “un extraordinario trabajo” al frente de la Ciudad de México y destacó diversos proyectos impulsados por su gobierno. Entre ellos mencionó la Calzada Flotante de Tlalpan, obra inaugurada ayer, la cual describió como un proyecto enfocado en los peatones y en el aprovechamiento del espacio público.

“Respaldamos a Clara Brugada. Está haciendo un extraordinario trabajo al frente de la Ciudad de México”, expresó la presidenta.

La titular del Ejecutivo también destacó las intervenciones realizadas en el Metro de la Ciudad de México y señaló que los trabajos no se limitan a la renovación estética de estaciones, sino que incluyen acciones de rehabilitación, mantenimiento e infraestructura en distintas áreas de la red.

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Según explicó, las obras forman parte de una estrategia de largo plazo para mejorar las condiciones de operación del sistema de transporte, uno de los más utilizados del país.

“Está haciendo trabajo de fondo, porque no solamente es la remodelación de las estaciones, que la verdad quedaron muy bonitas, sino también todo el trabajo de rehabilitación y mantenimiento del Metro que se tiene que hacer”, señaló.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante la inauguración de la Calzada Flotante de Tlalpan, este domingo. (Crédito: X | @ClaraBrugadaM)
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante la inauguración de la Calzada Flotante de Tlalpan, este domingo. (Crédito: X | @ClaraBrugadaM)

La presidenta agregó que existe coordinación entre el Gobierno federal y la administración capitalina para atender las necesidades relacionadas con la movilidad y la infraestructura urbana.

Calzada Flotante busca proteger la Línea 2 del Metro durante la temporada de lluvias

Este domingo, la jefa de Gobierno capitalino inauguró la Calzada Flotante Tlalpan, también denominada Jardín Flotante Tlallipan, un corredor peatonal elevado de 1.8 kilómetros construido sobre un tramo de la Línea 2 del Metro. La obra fue presentada como un espacio destinado exclusivamente a peatones e incorpora áreas verdes, movilidad, cultura y zonas de convivencia.

El proyecto generó cuestionamientos debido a que parte de su estructura fue edificada sobre el corredor donde circulan las vías de la Línea 2. Frente a las críticas y a los señalamientos realizados por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro sobre posibles afectaciones a la infraestructura, la jefa de Gobierno sostuvo que la obra aportará beneficios al sistema de transporte.

De acuerdo con Brugada, la estructura funcionará como una cubierta sobre el tramo de vías que corre a cielo abierto en Calzada de Tlalpan, lo que permitirá reducir el impacto de las lluvias en la operación del servicio. La mandataria afirmó que esta protección ayudará a evitar disminuciones de velocidad ocasionadas por la acumulación de agua durante la temporada de precipitaciones.

La jefa de Gobierno también señaló que la intervención forma parte de un conjunto de obras que incluyó la construcción de una ciclovía de 34 kilómetros y trabajos de rehabilitación en la Línea 2 del Metro.

Cuatro estaciones continúan cerradas por trabajos de mantenimiento

Aunque el servicio ya fue restablecido de extremo a extremo entre Cuatro Caminos y Tasqueña, cuatro estaciones continúan cerradas al público: Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales. De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, los trenes circulan por toda la línea, pero no realizan ascenso ni descenso de pasajeros en esos puntos mientras concluyen obras y adecuaciones pendientes de infraestructura.

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