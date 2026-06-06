México

Rosario Robles afirma que AMLO volverá a la política para hacer campaña en 2027

La coordinadora priista afirmó que ella se considera de izquierda y que no forma parte de “ningún complot”

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La ex funcionaria pública fue acusada por desvío de recursos
SCJN absuelve de manera definitiva a Rosario Robles por la Estafa Maestra | Crédito: Cuartoscuro

Rosario Robles, coordinadora de la defensa ciudadana para México y extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador regresará a la política en 2027.

Esto, luego de que el exmandatario publicó una carta el miércoles pasado, en la cual expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó que, en diversas ocasiones, funcionarios de Estados Unidos y políticos de ultraderecha han intentado intervenir en México y afectar al partido Morena.

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Robles Berlanga acusó que en Morena ya están presperando el regreso de López Obrador, para “hacer campaña” en las elecciones del 2027, presuntamente ante la baja aprobación del partido en diversas encuestas.

“Va a regresar López Obrador. (..) Se lo platiqué a algunos. Dije: va a regresar, están preparando su regreso, porque todo este tema del injerencismo y de qué tal y, y vienen por unos, pero van a venir por otros, etcétera, etcétera.

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“(..) Va a hacer campaña el próximo año por su partido, porque está viendo las encuestas. Esto es lo más importante, están leyendo las encuestas”, dijo en una entrevista radiofónica.

La exfuncionaria federal envió un mensaje al expresidente y a Claudia Sheinbaum afirmando que ella se considera de izquierda y que no forma parte de “ningún complot”.

“Yo le quiero decir a López Obrador y a Claudia, que soy de izquierda, que no soy de ultraderecha, que no estoy en ningún complot y que quiero que se vayan. Así, literalmente, como mucha otra gente en el país”, puntualizó.

Robles consideró que en la carta que publicó López Obrador se ratifica que Morena protegerá a sus políticos acusados de delitos.

Esto último haciendo referencia al caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, que junto a 10 personas más, entre ellas, el senador Enrique Izunza, fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

“La carta ratifica: vamos a proteger a nuestra gente, a nuestros señalados, punto. Es la decisión que ya se tomó, cueste lo que cueste. Y si para eso tengo que salir de la chingada, pues salgo.

“Y no con solo con cartas. Si esto sigue así, va a venir a hacer campaña. Lo anuncio, lo adelanto y aquí lo vamos a, a confrontar en algún momento”, finalizó.

¿Qué dice la carta de AMLO sobre Trump?

López Obrador publicó una carta en la que respalda “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum y critica la postura de Estados Unidos hacia México.

Asimismo, acusa intentos de intervención y manipulación política por parte de funcionarios estadounidenses, señalando que buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana, especialmente usando temas como migración y narcotráfico con fines electorales.

En la carta expresa desconcierto ante el cambio de actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparando el trato respetuoso y de diálogo que tuvo en su sexenio con la postura actual del mandatario estadounidense.

Recordó episodios críticos como la amenaza de aranceles y el caso Cienfuegos, destacando que la cooperación bilateral fue posible sin confrontaciones directas.

También adviertió sobre el peligro de clasificar a grupos criminales como “narcoterroristas”, pues abriría la puerta a intervenciones sin procesos judiciales.

El pronunciamiento coincide con las denuncias de Sheinbaum sobre presunta injerencia de grupos estadounidenses en la política mexicana y busca reforzar la postura del gobierno ante la tensión bilateral.

López Obrador cerró el texto con un llamado a que Trump recupere el liderazgo basado en entendimiento y respeto.

¿Quién es Rosario Robles?

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, regresó a la política en marzo pasado tras ser nombrada coordinadora de la defensa ciudadana para México por Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

Hasta ese entonces, Robles estuvo cuatro años en libertad provisional tras pasar tres años en prisión por el caso conocido como la “Estafa Maestra”, donde fue acusada de desvío de recursos pero absuelta definitivamente en noviembre de 2023.

Durante una conferencia del PRI, Moreno agradeció la presencia de Robles y anunció su nuevo cargo, aunque no se precisaron sus funciones ni si estarán vinculadas a las elecciones de 2027.

Robles permaneció alejada de la vida política desde su detención en 2019, pero tras ser exonerada, declaró que lo vivido fue una infamia y defendió que nunca perdió su libertad ni su dignidad.

La exfuncionaria criticó el uso de las instituciones para fines de venganza política y denunció persecución por parte del entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Robles fue la única exsecretaria investigada por este caso, aunque no se le imputó delito financiero durante su proceso judicial.

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