Hayan peces muertos en Puerto Morelos, Quintana Roo: esta sería la causa

Cobertura del hallazgo masivo de peces muertos en la playa Punta Caracol, Puerto Morelos, Quintana Roo. Las imágenes muestran una extensa capa de pequeños peces blancos sin vida que cubren la orilla arenosa y flotan en el agua. Las olas del mar arrastran más ejemplares a la costa, mezclándose con rocas y sedimentos. Las autoridades federales y estatales de Quintana Roo han iniciado una investigación sobre este incidente ambiental.

La presencia de fauna marina sin vida en una de las playas del Caribe mexicano generó preocupación entre habitantes, turistas y autoridades ambientales durante los últimos días.

El hallazgo ocurrió en Puerto Morelos, Quintana Roo, donde decenas de personas reportaron una inusual acumulación de peces muertos sobre la franja costera, lo que dio pie a una investigación para determinar el origen del fenómeno y descartar riesgos para el ecosistema.

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Hallan peces muertos en playas de Puerto Morelos

Habitantes y prestadores de servicios turísticos reportaron la aparición de una gran cantidad de peces muertos en playas de Puerto Morelos, principalmente en la zona de Punta Caracol y Bahía Petempich, donde los ejemplares quedaron varados entre la arena y el sargazo acumulado en la costa.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron cientos de peces de distintas especies esparcidos a lo largo de varios metros de playa, lo que llamó la atención tanto de visitantes como de autoridades locales.

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Entre los ejemplares identificados se encontraban sardinas, jureles, pargos, palometas y otras especies características de la región.

Tras los reportes ciudadanos, personal de dependencias ambientales acudió al sitio para realizar una inspección, documentar el evento y comenzar con la recopilación de muestras que permitan establecer con precisión qué provocó la mortandad de peces.

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El fenómeno ocurrió en plena temporada de alta presencia de sargazo en el Caribe mexicano, una situación que ha afectado distintas playas de Quintana Roo durante los últimos meses.

Hallaron peces muertos en el Estado de Quintana Roo (redes sociales)

Sin embargo, las autoridades señalaron que era necesario realizar un análisis técnico antes de atribuir el hecho a una causa específica.

Mientras avanzaban las investigaciones, brigadas efectuaron labores de limpieza para retirar los peces muertos y evitar problemas sanitarios, además de mantener vigilancia en la zona para detectar si el fenómeno volvía a presentarse en los días siguientes.

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Esta sería la causa de la mortandad de peces

Aunque en un principio surgieron versiones que relacionaban el hallazgo con la gran cantidad de sargazo acumulado en la costa, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo informó que, de manera preliminar, la mortandad de peces estaría asociada a un fenómeno natural derivado de cambios en las condiciones del mar.

De acuerdo con la dependencia, la principal hipótesis apunta a una combinación de mareas, variaciones en la temperatura del agua y modificaciones en los niveles de oxígeno, factores que pueden provocar estrés en determinadas especies marinas y ocasionar episodios de mortandad localizada.

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Las autoridades explicaron que, hasta el momento, no existe evidencia concluyente que permita responsabilizar directamente al sargazo por este evento, aunque reconocieron que continúan los análisis para determinar si dicho fenómeno pudo haber influido de manera indirecta en las condiciones del agua.

Autoridades no descartan que el sargazo haya influido en la muerte de los peces.

Especialistas recordaron que este tipo de episodios puede presentarse de forma ocasional cuando coinciden distintos factores ambientales, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones para conocer la causa definitiva y establecer si se trató de un evento aislado o de una situación con posibles repercusiones para el ecosistema costero.

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Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo en las playas de Puerto Morelos y exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de los comunicados oficiales, mientras continúan los estudios correspondientes.

La mortandad de peces registrada en Puerto Morelos encendió las alertas entre habitantes y visitantes, además de poner nuevamente sobre la mesa los retos ambientales que enfrenta el Caribe mexicano.

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Aunque la investigación sigue en curso, los primeros reportes apuntan a un fenómeno natural relacionado con las condiciones del mar, por lo que las autoridades continuarán con el monitoreo para confirmar el origen del evento y evaluar cualquier posible impacto en la vida marina y en las playas de Quintana Roo.