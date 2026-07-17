Peter Jackson regresa a la dirección con Tintín tras el aplazamiento de 15 años

Tintín y su perro Milou

Peter Jackson, conocido por películas como El señor de los anillos y El hobbit, ha confirmado que retomará la dirección con la esperada secuela de Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio, un proyecto que él y Steven Spielberg planearon hace 15 años. Jackson ha estado dedicado a la realización de documentales durante la última década, pero ahora regresa al cine de ficción con un proyecto que había estado en pausa desde 2011, lo que ha despertado altas expectativas entre los seguidores de Tintín y del cineasta neozelandés.

Una larga espera para los seguidores de Tintín

La noticia de que Peter Jackson será el director de la nueva entrega de Tintín llega después de más de una década de silencio. La primera película, Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio, dirigida por Steven Spielberg y producida por Jackson, se estrenó en 2011. Aunque la película recaudó casi 374 millones de dólares a nivel mundial, el escaso interés del público estadounidense -que representó solo el 20% de la taquilla- desanimó a Paramount, el estudio responsable de la producción, a continuar inmediatamente con la secuela.

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El plan inicial era que, tras el éxito de la primera entrega, Spielberg y Jackson intercambiarían roles: Peter Jackson dirigiría la segunda película y Spielberg asumiría la producción. Sin embargo, las prioridades de Jackson cambiaron y se dedicó a la trilogía de El hobbit y, más adelante, a documentales como They Shall Not Grow Old y The Beatles: Get Back. El propio Jackson confesó recientemente que la muerte de su director de fotografía habitual, Andrew Lesnie, también influyó en su distanciamiento del cine de ficción, ya que le resultaba difícil crear una nueva relación artística de la misma profundidad.

Diversos proyectos en desarrollo para Peter Jackson

Mientras avanzaba la preproducción de la secuela de Tintín, Jackson continuó involucrado en distintos proyectos. Además de dirigir documentales galardonados y trabajar en material exclusivo sobre los Beatles y la Primera Guerra Mundial, actuó como productor en otros importantes emprendimientos. En 2024 trabajó en El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, una producción animada ambientada en la Tierra Media, y actualmente produce El señor de los anillos: La caza de Gollum, dirigida por Andy Serkis.

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La confirmación del propio Jackson, realizada en una entrevista con Gold Derby, revela que el guion de la secuela de Tintín está terminado. “Fran [Walsh] y yo hemos estado escribiendo un guion para la próxima película de Tintín... Acabamos de terminar el proyecto. Así que probablemente la próxima película que dirija sea una de Tintín”, afirmó. Este anuncio coincide con la coordinación de los primeros días de rodaje de La caza de Gollum, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2027, lo que indica que la agenda de Jackson sigue ocupada por grandes producciones.

New Zealand filmmaker Peter Jackson, who was awarded with an Honorary Palme d'Or, attends the event Rendez-vous with... at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 13, 2026. REUTERS/Marko Djurica

Un regreso relevante para la industria cinematográfica: desafíos y perspectivas

El retorno de Peter Jackson al cine de ficción tiene una importancia notable tanto en la industria como entre el público. Para los aficionados, representa la posibilidad de ver realizado un proyecto largamente esperado, así como la promesa de una nueva entrega al estilo propio de Jackson y Spielberg. Sin embargo, subsiste el desafío de continuar una franquicia que no alcanzó el éxito esperado en el mercado estadounidense. Las opciones de que la secuela conquiste al público internacional dependerán tanto del enfoque narrativo como de la estrategia global de distribución y promoción.

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Desde la perspectiva de la industria, el regreso de Jackson podría reactivar el interés en franquicias capaces de trascender fronteras culturales. Para el público general, el regreso de Tintín simboliza el reencuentro con un personaje entrañable cuyas historias han acompañado a varias generaciones, ahora bajo la dirección de uno de los realizadores más influyentes del siglo XXI. A pesar de los cambios y obstáculos surgidos a lo largo de los años, la confirmación de Jackson sobre este proyecto renueva la expectativa mundial por descubrir qué nuevas aventuras esperan a Tintín y a sus seguidores.