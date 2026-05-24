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“La 4T se desvió de sus planteamientos originales en Sinaloa”, acusa Luis Benítez, fundador de Morena en ese estado

El exalcalde de Mazatlán advirtió que investigaciones de Estados Unidos contra exfuncionarios sinaloenses podrían escalar y alcanzar a altos perfiles políticos y exmandatarios federales

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Luis Guillermo Benítez (a la derecha) acompañó a Andrés Manuel López Obrador en recorridos por Sinaloa y otras regiones del noroeste del país durante los años de expansión de Morena, cuando promovían el proyecto de la Cuarta Transformación antes de la llegada del partido al poder federal. (Crédito: imagen creada con IA | Infobae México)
Luis Guillermo Benítez (a la derecha) acompañó a Andrés Manuel López Obrador en recorridos por Sinaloa y otras regiones del noroeste del país durante los años de expansión de Morena, cuando promovían el proyecto de la Cuarta Transformación antes de la llegada del partido al poder federal. (Crédito: imagen creada con IA | Infobae México)

Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán y uno de los fundadores de Morena en Sinaloa, afirmó que los procesos judiciales y requerimientos de autoridades de Estados Unidos relacionados con funcionarios del estado podrían derivar en una investigación de mayor alcance que involucraría, incluso, al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista con Proceso, Benítez Torres sostuvo que el respaldo político que recibió el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, habría sido determinante en el rumbo del proyecto político en la entidad y cuestionó el papel de decisiones tomadas desde la dirigencia nacional durante el proceso interno de selección de candidaturas.

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El también empresario señaló que la situación actual en Sinaloa no representó un cambio respecto a la licencia solicitada por Rocha Moya, al asegurar que la estructura de gobierno y los perfiles en distintas áreas se mantuvieron sin modificaciones sustanciales. En ese contexto, planteó que las investigaciones abiertas en el extranjero podrían ampliar su alcance conforme avancen los procedimientos contra exfuncionarios estatales.

El exalcalde hizo referencia a señalamientos y procesos que involucran a exintegrantes del gabinete estatal, entre ellos el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quienes han sido mencionados en expedientes vinculados a autoridades estadounidenses. Según su planteamiento, la colaboración de estos exfuncionarios podría derivar en información relevante sobre presuntos esquemas de corrupción.

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Durante la entrevista, Benítez sostuvo que el desarrollo de estas investigaciones no se limitaría a perfiles administrativos, sino que podría escalar a actores políticos que participaron en la toma de decisiones durante el periodo en cuestión. En ese sentido, planteó la posibilidad de que los procedimientos alcanzaran a figuras de alto nivel, aunque subrayó que se trataba de una hipótesis.

Decisiones internas de Morena en Sinaloa

El exalcalde también vinculó el contexto político actual con decisiones internas de Morena en Sinaloa desde 2020, cuando se definió la candidatura a la gubernatura. De acuerdo con su versión, las encuestas internas habrían favorecido a distintos perfiles locales, pero la candidatura finalmente fue otorgada a Rocha Moya.

El exalcalde de Mazatlán insistió en que la evolución del proyecto político de la Cuarta Transformación en Sinaloa se habría desviado de sus planteamientos originales. A la izquierda, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; a la derecha, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla. (Crédito: redes sociales)
El exalcalde de Mazatlán insistió en que la evolución del proyecto político de la Cuarta Transformación en Sinaloa se habría desviado de sus planteamientos originales. A la izquierda, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; a la derecha, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla. (Crédito: redes sociales)

Benítez afirmó al citado medio de comunicación que en ese proceso se configuró una dinámica política que, a su juicio, derivó en la concentración de poder en torno a determinados grupos dentro del estado. También sostuvo que existieron diferencias entre liderazgos locales que en su momento formaron parte del crecimiento del partido en la entidad.

Además, Benítez recordó que participó en la construcción de Morena en Sinaloa desde 2015 y que acompañó actividades de promoción del movimiento en la región noroeste del país. Posteriormente, fue electo alcalde de Mazatlán en 2018, periodo en el que sostuvo una relación institucional con el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Benítez también se refirió a procesos administrativos y de fiscalización que enfrentó durante su gestión, entre ellos la compra de luminarias para el municipio, la cual fue señalada en revisiones posteriores. Dicho proceso derivó en investigaciones que, según dijo, impactaron su trayectoria política.

En otro momento de la charla, el exalcalde aseguró que la estructura política en Sinaloa mantenía continuidad pese a la licencia del gobernador, al señalar que la operación administrativa seguía bajo los mismos esquemas y con funcionarios cercanos al grupo político en el poder estatal.

Asimismo, mencionó la presencia de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, así como de integrantes del gabinete estatal en áreas como Finanzas y Obras Públicas, además de perfiles vinculados al entorno familiar del gobernador.

‘Desvío’ de la 4T de sus planteamientos originales

Benítez añadió que dentro del Congreso local existía una falta de posicionamiento crítico frente a las decisiones del Ejecutivo estatal, lo que, según su visión, reflejaba alineamientos internos en el manejo del poder político en la entidad.

En su análisis, el exalcalde insistió en que la evolución del proyecto político de la Cuarta Transformación en Sinaloa se habría desviado de sus planteamientos originales, aunque reiteró que existían bases sociales y simpatizantes del movimiento que mantenían posturas distintas a las de los grupos actualmente señalados.

Finalmente, planteó que el desarrollo de las investigaciones en curso será determinante para el futuro político del estado, al considerar que los resultados podrían redefinir las relaciones entre actores locales y federales en el contexto de los señalamientos internacionales.

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