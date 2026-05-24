Aceite de oliva con limón: cómo tomarlo y cuáles son sus verdaderos beneficios

Esta mezcla natural se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares, aunque expertos aclaran que sus efectos no son milagrosos

Tomar una cucharada de aceite de oliva virgen extra con unas gotas de limón en ayunas es una práctica que desde hace años forma parte de las rutinas de bienestar de miles de personas. En redes sociales y consejos de salud natural, esta combinación suele promocionarse como un aliado para “desintoxicar” el cuerpo, mejorar la digestión y hasta ayudar a perder peso.

Sin embargo, especialistas señalan que, aunque ambos ingredientes sí poseen propiedades beneficiosas para el organismo, sus efectos deben entenderse desde una perspectiva realista y respaldada por la nutrición.

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El aceite de oliva virgen extra es reconocido por ser una de las grasas más saludables dentro de la dieta mediterránea, mientras que el limón aporta vitamina C y antioxidantes. Juntos forman una mezcla con potencial para favorecer distintas funciones del cuerpo.

¿Cuáles son los beneficios del aceite de oliva con limón?

Ayuda a mejorar la digestión

Uno de los beneficios más conocidos de esta combinación es su impacto positivo en el sistema digestivo. El aceite de oliva puede actuar como un lubricante natural del intestino, facilitando el tránsito intestinal y ayudando a combatir el estreñimiento leve.

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Por su parte, el limón estimula la producción de jugos gástricos y bilis, elementos necesarios para una digestión más eficiente. Consumir esta mezcla en ayunas puede activar el sistema digestivo desde las primeras horas del día y reducir la sensación de pesadez.

Una cucharada de aceite de oliva virgen extra con limón en ayunas puede aportar antioxidantes y favorecer la digestión como parte de una alimentación equilibrada

Aporta antioxidantes al organismo

El aceite de oliva virgen extra contiene polifenoles y vitamina E, compuestos con propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

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El limón complementa este efecto gracias a su alto contenido de vitamina C, nutriente fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y contribuir a la producción de colágeno.

La combinación de ambos ingredientes puede ayudar a disminuir el estrés oxidativo, relacionado con el envejecimiento celular y algunas enfermedades crónicas.

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Puede favorecer la salud cardiovascular

Diversos estudios han demostrado que el consumo regular de grasas saludables, como las presentes en el aceite de oliva, puede contribuir al equilibrio de los niveles de colesterol.

El ácido oleico, principal grasa del aceite de oliva, ayuda a reducir el colesterol LDL, conocido como “malo”, y a mantener niveles adecuados del colesterol HDL o “bueno”.

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A esto se suman los flavonoides del limón, que pueden favorecer la elasticidad de las arterias y apoyar el control de la presión arterial, siempre dentro de una alimentación equilibrada.

Una cucharada de aceite de oliva virgen extra con limón en ayunas puede aportar antioxidantes y favorecer la digestión como parte de una alimentación equilibrada

Tiene propiedades antiinflamatorias

Otro de los compuestos destacados del aceite de oliva virgen extra es el oleocantal, una sustancia natural con propiedades antiinflamatorias y analgésicas similares a las de algunos medicamentos de uso común.

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Consumido de forma moderada y constante, este alimento puede contribuir a disminuir inflamaciones leves y molestias articulares.

Cómo tomar correctamente aceite de oliva con limón

La preparación más común consiste en mezclar:

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Una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra

Media cucharadita de jugo de limón fresco

La recomendación general es tomarlo por la mañana, entre 20 y 30 minutos antes del desayuno.

Especialistas sugieren no exceder las cantidades, ya que el aceite de oliva es un alimento calórico y el exceso de limón podría provocar irritación estomacal en algunas personas.

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Los mitos detrás de esta mezcla natural

Aunque esta combinación puede formar parte de hábitos saludables, existen afirmaciones exageradas sobre sus efectos.

No “desintoxica” el hígado

El cuerpo humano ya cuenta con órganos encargados de eliminar toxinas, principalmente el hígado y los riñones. El aceite de oliva y el limón pueden apoyar el funcionamiento general del organismo gracias a sus antioxidantes, pero no realizan una “limpieza” milagrosa.

No adelgaza por sí sola

Aunque puede generar sensación de saciedad y mejorar el tránsito intestinal, no existe evidencia científica de que esta mezcla queme grasa automáticamente. La pérdida de peso depende de factores como la alimentación balanceada, el ejercicio y el descanso adecuado.

Incorporar aceite de oliva con limón en ayunas puede ser un complemento saludable dentro de una rutina equilibrada, siempre acompañado de buenos hábitos y sin sustituir la orientación médica o nutricional profesional.