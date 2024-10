Quién es Clara Luz Flores, diputada ligada a secta NXIVM, estará al frente de las Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación

Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla

La diputada federa, y ex candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, asumió este fin de semana como directora general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), decisión que fue celebrada por la Conferencia de Episcopado Mexicano.

“La Conferencia del Episcopado Mexicano expresa su congratulación por el reciente nombramiento de la Lic. Clara Luz Flores como nueva Directora General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Continuamos en colaboración para el bien común de la sociedad mexicana” señaló la junta católica mexicana a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Sin embargo, Luz Flores es conocida por ser señalada como presunta involucrada con la secta NXIVM, cuando en el año 2021, en plena campaña electoral para competir por esa gobernatura, el entonces alcalde de Nuevo León, Adrián de la Garza, difundió un video en el que se observaba a Flores Carrales conversando con Keith Raniere, líder de esta agrupación, y quien fue sentenciado en Nueva York a 120 años de prisión por delitos de tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía.

Originaria de Coahuila, aunque lleva años establecida en Nuevo León, Flores Carrales cuenta con una sólida trayectoria política; estudió Ciencias Jurídicas en la Universidad Regiomontana y formó su familia en la misma región. Su destacado papel en política local incluye haber servido tres veces como presidenta municipal de General Escobedo en los periodos 2009-2012, 2015-2018 y 2018-2021, y haber sido tesorera de la Federación Nacional de Municipios de México. Además, ocupó cargos como directora jurídica del municipio entre 2000 y 2003 y secretaria del Ayuntamiento de 2003 a 2006, además de ser diputada local.

La mayoría de estos roles los desempeñó bajo el prisma del PRI, su partido de origen, hasta su decisiva desvinculación en 2020 para unirse a las filas de Morena. Sin embargo, el contexto político se complicó significativamente tras el surgimiento de una controversia vinculada a NXIVM, contribuyendo a la erosión de su popularidad durante los meses previos a las elecciones.

Pese a que ella reconoció como “un error” participar en un evento de la organización, el impacto de la noticia impregnó en los resultados electorales puesto que quedó en cuarto lugar al recibir 300 mil 588 votos; mientras que el ganador, Samuel García, obtuvo 786 mil 808 sufragios.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la aspirante a gobernadora explicó en su momento que su relación con Keith Raniere no fue profunda, ya que sólo acudió a un curso de superación personal.

“No tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta, pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito. No le robé nada a nadie”, fueron las palabras con las que se defendió. Además, explicó que la reunión que tuvo con Raniere fue previa a que se destaparan los señalamientos y acusaciones judiciales.

En cuanto a la conversación que sostuvo con Keith Raniere, la legisladora con licencia aseguró que ella no tenía conocimiento de la red de explotación sexual que había detrás de NXIVM. Asimismo, refirió que no fue la única engañada.