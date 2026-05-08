México

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mérida este 8 de mayo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

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Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 8 de mayo, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Mérida.

El tiempo para este viernes en Mérida alcanzará los 40 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 8.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 52%, durante el día; y del 1%, con una nubosidad del 4%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 39 kilómetros por hora en el día y los 44 kilómetros por hora por la noche.

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El pronóstico del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona de Yucatán también posee una época larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, sin embargo, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La temporada más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro asciende hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

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