Redes públicas de Wi-Fi: lo que debes hacer antes de conectarte para no poner en riesgo tu información

Un router WiFi moderno de color blanco se encuentra sobre una mesa de madera, con una moneda de cobre sobre su superficie y la señal inalámbrica digitalmente representada en el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectarse a una red pública de Wi-Fi puede parecer inofensivo, pero expone el dispositivo a robos de datos, ataques de intermediarios y redes falsas creadas por ciberdelincuentes. Antes de tocar esa opción en la lista de redes disponibles, conviene conocer los riesgos y tomar precauciones concretas.

Aquí te decimos cómo conectarte de forma segura a una red pública para que tu información personal no quede al descubierto.

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Verifica el nombre exacto de la red

La Guardia Nacional recomienda que, antes de conectarte, verifica que la red tenga el nombre oficial. Los atacantes suelen crear redes falsas con nombres casi idénticos al original —por ejemplo, “CaféWiFi” en lugar de “Café_WiFi”— para capturar el tráfico de quienes se conectan por error.

Evita las redes con nombres genéricos como “Free Wi-Fi” o “Public Network”. Estas denominaciones son las más fáciles de imitar y las más usadas en ataques de tipo “red gemela maliciosa”.

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Activa una VPN antes de navegar

Una red privada virtual (VPN) cifra todo el tráfico entre tu dispositivo y el servidor, de modo que nadie en la misma red puede interceptar tus datos. Descárgala y configúrala antes de salir de casa, no cuando ya estés conectado a la red pública.

Asimismo, considera utilizar esta opción en caso de realizar necesariamente operaciones financieras.

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Una persona trabaja en su laptop conectada a una red WiFi pública en un restaurante moderno, rodeada de otros clientes que disfrutan del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactiva la conexión automática y el uso compartido de archivos

Configura tu dispositivo para que solicite permiso antes de unirse a cualquier red. La conexión automática puede llevarte a un punto de acceso falso que imita una red que usaste antes, sin que lo notes.

Desactiva también el uso compartido de archivos, AirDrop y cualquier servicio de descubrimiento de dispositivos en red. En un lugar público, esas funciones dejan carpetas y servicios locales visibles para cualquier persona conectada al mismo punto de acceso.

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Mantén el sistema y las aplicaciones actualizados

Instala las actualizaciones del sistema operativo y las aplicaciones antes de conectarte a redes públicas. Los atacantes aprovechan vulnerabilidades conocidas en versiones desactualizadas de navegadores y aplicaciones para comprometer dispositivos en redes compartidas.

Desconfía de cualquier mensaje que aparezca al conectarte a una red pública y te pida actualizar el navegador o instalar un complemento. Ese tipo de avisos no proviene de tu dispositivo: es una táctica habitual para distribuir programas maliciosos.

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Un celular Android antiguo funciona como repetidor WiFi, enviando señal a laptops, tablets y televisores en un hogar moderno y conectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconéctate cuando termines

Cierra la sesión de todas las aplicaciones y sitios web antes de desconectarte de la red pública. Dejar sesiones abiertas facilita el robo de tokens de sesión, que permiten a los atacantes acceder a tus cuentas sin necesitar tu contraseña.

En caso de ser vçitima de un delito cibernético, la Guardia Nacional recomienda reportar cualquier incidente de forma inmediata. La línea 088 recibe denuncias las 24 horas del día; el reporte es seguro y confidencial.

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También puedes seguir las redes sociales oficiales de la Guardia Nacional para recibir alertas, actualizaciones y más recomendaciones de ciberseguridad.