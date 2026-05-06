México

Redes públicas de Wi-Fi: lo que debes hacer antes de conectarte para no poner en riesgo tu información

La Guardia Nacional detalla qué medidas tomar antes, durante y después de usar un Wi-Fi compartido

Guardar
Google icon
Un router WiFi blanco con antenas está sobre una mesa de madera. Una moneda de cobre se equilibra en su centro, con un símbolo WiFi y ondas luminosas azules.
Un router WiFi moderno de color blanco se encuentra sobre una mesa de madera, con una moneda de cobre sobre su superficie y la señal inalámbrica digitalmente representada en el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectarse a una red pública de Wi-Fi puede parecer inofensivo, pero expone el dispositivo a robos de datos, ataques de intermediarios y redes falsas creadas por ciberdelincuentes. Antes de tocar esa opción en la lista de redes disponibles, conviene conocer los riesgos y tomar precauciones concretas.

Aquí te decimos cómo conectarte de forma segura a una red pública para que tu información personal no quede al descubierto.

PUBLICIDAD

Verifica el nombre exacto de la red

La Guardia Nacional recomienda que, antes de conectarte, verifica que la red tenga el nombre oficial. Los atacantes suelen crear redes falsas con nombres casi idénticos al original —por ejemplo, “CaféWiFi” en lugar de “Café_WiFi”— para capturar el tráfico de quienes se conectan por error.

Evita las redes con nombres genéricos como “Free Wi-Fi” o “Public Network”. Estas denominaciones son las más fáciles de imitar y las más usadas en ataques de tipo “red gemela maliciosa”.

PUBLICIDAD

Activa una VPN antes de navegar

Una red privada virtual (VPN) cifra todo el tráfico entre tu dispositivo y el servidor, de modo que nadie en la misma red puede interceptar tus datos. Descárgala y configúrala antes de salir de casa, no cuando ya estés conectado a la red pública.

Asimismo, considera utilizar esta opción en caso de realizar necesariamente operaciones financieras.

Una persona de espaldas usa su laptop, mostrando el logo "Public Wi-Fi". Está en una mesa de madera con café y pasteles, en un restaurante con más gente.
Una persona trabaja en su laptop conectada a una red WiFi pública en un restaurante moderno, rodeada de otros clientes que disfrutan del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactiva la conexión automática y el uso compartido de archivos

Configura tu dispositivo para que solicite permiso antes de unirse a cualquier red. La conexión automática puede llevarte a un punto de acceso falso que imita una red que usaste antes, sin que lo notes.

Desactiva también el uso compartido de archivos, AirDrop y cualquier servicio de descubrimiento de dispositivos en red. En un lugar público, esas funciones dejan carpetas y servicios locales visibles para cualquier persona conectada al mismo punto de acceso.

Mantén el sistema y las aplicaciones actualizados

Instala las actualizaciones del sistema operativo y las aplicaciones antes de conectarte a redes públicas. Los atacantes aprovechan vulnerabilidades conocidas en versiones desactualizadas de navegadores y aplicaciones para comprometer dispositivos en redes compartidas.

Desconfía de cualquier mensaje que aparezca al conectarte a una red pública y te pida actualizar el navegador o instalar un complemento. Ese tipo de avisos no proviene de tu dispositivo: es una táctica habitual para distribuir programas maliciosos.

Un celular Android plateado sobre una mesa gris en una sala moderna, emite ondas WiFi que alcanzan una laptop, tablet y televisor.
Un celular Android antiguo funciona como repetidor WiFi, enviando señal a laptops, tablets y televisores en un hogar moderno y conectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconéctate cuando termines

Cierra la sesión de todas las aplicaciones y sitios web antes de desconectarte de la red pública. Dejar sesiones abiertas facilita el robo de tokens de sesión, que permiten a los atacantes acceder a tus cuentas sin necesitar tu contraseña.

En caso de ser vçitima de un delito cibernético, la Guardia Nacional recomienda reportar cualquier incidente de forma inmediata. La línea 088 recibe denuncias las 24 horas del día; el reporte es seguro y confidencial.

También puedes seguir las redes sociales oficiales de la Guardia Nacional para recibir alertas, actualizaciones y más recomendaciones de ciberseguridad.

Google icon

Temas Relacionados

WifiredesGuardia Nacionalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Balean fachada de casa e incendian autos en fraccionamiento de Sinaloa

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Portafe, en el sector Santa Fe

Balean fachada de casa e incendian autos en fraccionamiento de Sinaloa

Xóchitl Gálvez afirma que Sheinbaum se ve molesta y evita hablar sobre caso de Rocha Moya

La excandidata presidencial recordó que en las elecciones hubo denuncias de violencia y amenazas, pero pocos las apoyaron

Xóchitl Gálvez afirma que Sheinbaum se ve molesta y evita hablar sobre caso de Rocha Moya

“El Mimoso” anuncia su retiro de los escenarios y explica las razones detrás de su decisión

El intérprete explicó que se trata de una decisión meditada, con un enfoque personal que va más allá del ámbito artístico

“El Mimoso” anuncia su retiro de los escenarios y explica las razones detrás de su decisión

Procesan a “Lugger” por triple homicidio en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

El acusado permanecerá bajo prisión preventiva, mientras la investigación se fortalece con pruebas de geolocalización y análisis financiero

Procesan a “Lugger” por triple homicidio en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Nuevo rescate en Tlalpan: localizan a ciudadano perdido en el Ajusco

Las autoridades insisten en extremar precauciones y mantener comunicación constante al visitar áreas naturales del Ajusco

Nuevo rescate en Tlalpan: localizan a ciudadano perdido en el Ajusco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balean fachada de casa e incendian autos en fraccionamiento de Sinaloa

Balean fachada de casa e incendian autos en fraccionamiento de Sinaloa

Revelan que el novio de Valentina planeó su asesinato y el de su familia en Azcapotzalco, al otro día visitó a su nueva pareja

De la sierra sinaloense al crimen global: los narcos de Badiraguato

Estrategia antiterrorista de Donald Trump prioriza eliminación de cárteles y advierte medidas contra gobiernos cómplices

Donald Trump asegura que si México no ataca al narco, Estados Unidos lo hará

ENTRETENIMIENTO

“El Mimoso” anuncia su retiro de los escenarios y explica las razones detrás de su decisión

“El Mimoso” anuncia su retiro de los escenarios y explica las razones detrás de su decisión

Denuncia acaparamiento de mercancía de BTS en el Estadio GNP: ARMY’s convocan a boicot contra revendedores

Reportan accidente de la esposa de Carín León: cuál es su estado de salud

Niñera del hijo de Paulina Rubio y Colate revela qué sustancias ilícitas presuntamente consume ‘La Chica Dorada’

Reunión de Claudia Sheinbaum con BTS enciende la esperanza de un concierto en el Zócalo de CDMX

DEPORTES

Chivas aclara qué va a pasar con sus seleccionados nacionales: “Respetamos los deseos de nuestros jugadores”

Chivas aclara qué va a pasar con sus seleccionados nacionales: “Respetamos los deseos de nuestros jugadores”

Aston Villa vs Nottingham Forest: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la UEFA Europa League desde México

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez tras el GP de Miami?

‘Checo’ Pérez sorprende al ingresar al Top 5 del Power Ranking de la Fórmula 1 tras el GP de Miami

André-Pierre Gignac: esta sería la fecha del partido de despedida del francés con Tigres UANL