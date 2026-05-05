Licencia de paternidad podría aumentar a 12 días, en esto consiste la propuesta de Movimiento Ciudadano

Una madre y un padre miran con amor a su bebé recién nacido, envuelto en ropa azul, en la comodidad de su habitación de hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para ampliar la licencia de paternidad en México, que actualmente es de 5 días. El objetivo del partido naranja es que los padres trabajadores puedan contar con más tiempo para el cuidado de sus hijos recién nacidos.

La iniciativa plantea aumentar el periodo de incapacidad por paternidad a doce días, al considerar que la legislación vigente refuerza la idea de que el cuidado de los hijos es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, al contar con tres meses de licencia.

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El senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas presentó esta iniciativa junto al Consejo Consultivo Nacional “Pensando en México”, dirigido por Salomón Chertorivski.

“Presentamos una iniciativa para ampliar de los 5 días actuales a 12 semanas con goce de sueldo. Nuestra propuesta plantea que esto se aplique de manera gradual, con cien por ciento de goce de sueldo. Contempla casos de adopción, temas médicos y es irrenunciable” señaló a través de un video Luis Donaldo Colosio Riojas.

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Junto con otros integrantes de Movimiento Ciudadano, consideraron que la diferencia actual entre hombres y mujeres respecto a sus licencias, genera desigualdades, como una mayor carga laboral y familiar para las madres, menor participación de los padres en la crianza, e incluso abandono del empleo por parte de las mujeres para atender a sus hijos.

La iniciativa busca que la licencia de paternidad sea de 12 días (Instagram: chertorvski_salomon)

“¿Es injusto que por ley solo tenga cinco días libres para poder cuidar de mi bebé? ¿A poco no estaría padre tener más días de licencia de paternidad?”, cuestionaron legisladores emecistas a través de un video publicado en redes.

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“Porque cinco días no alcanzan para ser papá. Vamos por más días padres”, enfatizaron y subrayaron la importancia de garantizar a los padres el derecho a cuidar y compartir la crianza, como parte de un México más igualitario donde la responsabilidad sea asumida por todas y todos.

Licencia de paternidad en México

En México, la licencia de paternidad está regulada a nivel federal en la Ley Federal del Trabajo (LFT), artículo 132. Otorga a los trabajadores hombres 5 días laborables de licencia con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un hijo o una hija.

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Este derecho aplica para quienes están afiliados tanto al IMSS como al ISSSTE, sin importar el tipo de contrato (base o confianza). El permiso puede tomarse a partir del nacimiento del bebé o al concretarse la adopción.

Para tener acceso a ella, los trabajadores deben hacer una solicitud ante su empleador, generalmente presentando el acta de nacimiento o el documento oficial de adopción.

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Si el patrón se niega a conceder el permiso, se puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría legal gratuita y denunciar el caso.