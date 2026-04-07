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¡Alarma en Puerto Escondido! Capturan a cocodrilo en las costas de Oaxaca en plena vacacional

Las autoridades municipales comentaron que al animal fue arrastrado hasta la playa por el oleaje fuerte de la zona

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Las autoridades municipales comentaron que al animal fue arrastrado hasta la playa por el oleaje fuerte de la zona. (Infobae México)

Un cocodrilo de más de tres metros de largo y aproximadamente 300 kilogramos de peso fue capturado en la playa Bacocho de Puerto Escondido, Oaxaca mientras familias disfrutaban de las vacaciones de Pascua.

Según la Dirección de Protección Civil y Bomberos del lugar, el ejemplar pudo haber sido llevado hacia esa zona de playa por el intenso oleaje que se ha registrado en la zona, según información de N+.

Llamado de emergencia

Cocodrilos en Oaxaca (Foto: Twitter@ClickMKT2016)
Los turistas presentes alertaron a los cuerpos de emergencia sobre la presencia del reptil. (Foto: Twitter@ClickMKT2016)

Algunos turistas y vigilantes de un campamento tortuguero dieron aviso a los cuerpos de emergencia sobre la presencia del reptil:

“Quiero pensar que este ejemplar se liberó ahí por el evento de mar de fondo que ocurre en el Océano Pacífico. En días pasado recibimos informes de que la laguna de playa marinero había sido abierta e igualmente recibimos reporte que en la noche había de estos ejemplares en la costa”, comentó uno de los vigilantes.

Los integrantes de los cuerpos de emergencia lograron capturarlo cerca de una zona rocosa y después de inmovilizarlo, lo subieron en una cuatrimestre y fue instalado sobre una camilla de rescate para evitar lastimarlo para posteriormente trasladarlo a una laguna cercana a Punta Colorada.

Estado de las personas presentes en la captura

Cocodrilos en Oaxaca (Foto: Twitter@ClickMKT2016)
(Foto: Twitter@ClickMKT2016)

Las autoridades no reportaron incidentes con los visitantes y personas locales que no se encontraban en la zona y el reptil pudo ser reubicado en buen estado físico.

Dicha criatura fue trasladada a una reserva ecológica ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido que aguarda ese tipo de reptiles, por lo que la especie también ya se encuentra segura en su hábitat.

Aunque la playa Bacocho no concentra a grandes cantidades de visitantes como Cicatela o Punta, es un espacio al que acuden muchos turistas que visitan Puerto Rico, quienes hacen escala en las playas mexicanas para aguardar llegar a su destino final.

Qué hacer en caso de encontrarte a un cocodrilo

Una persona con camiseta azul y pantalones cortos se aleja con expresión de asombro de un cocodrilo que yace parcialmente en el agua y la orilla de un humedal.
En caso de encontrarte un cocodrilo, lo importante es mantener la calma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Protección Civil Jalisco y expertos de la Universidad de Guadalajara, lo recomendable es evitar zonas con presencia conocida de cocodrilos, sobre todo al amanecer y al anochecer, momentos en que estos animales son más activos.

Otras acciones preventivas incluyen:

  • No ingresar a cuerpos de agua dulce o esteros donde se hayan reportado cocodrilos
  • No alimentar ni acercarse a los ejemplares, aunque parezcan inactivos o estén a la orilla.
  • Mantener a las mascotas con correa y alejadas del agua. Respetar la señalética y recomendaciones de guardavidas o Protección Civil.

Sin embargo, si una persona se encuentra con un cocodrilo, las autoridades recomiendan lo siguiente:

  • Mantener la calma y evitar movimientos bruscos.
  • No acercarse ni intentar ahuyentarlo, ya que esto puede provocar una reacción defensiva del animal.
  • Retroceder lentamente, sin darle la espalda. Alertar de inmediato a Protección Civil o al 911 para que personal capacitado pueda manejar la situación

Así que sigue estas recomendaciones en caso de encontrarte en esta situación, ya que tu vida podría estar riesgo.

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