Receta de bolis de oreo: un postre frío ideal para disfrutar esta temporada de calor

Sabores nostálgicos y texturas sorprendentes te esperan en cada bocado de este clásico reinventado con toque casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Buscas el postre más viral y refrescante del momento? Los bolis de Oreo son la sensación del verano. Cremosos, gélidos y con ese toque crujiente de galleta que conquista a grandes y pequeños, estos polos caseros transforman la clásica galleta en un capricho perfecto para combatir el calor.

Este postre, inspirado en los míticos “bolis” o polos de toda la vida, tiene sus raíces en la popularidad de los snacks congelados de barrio, pero con el giro irresistible del sabor Oreo.

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Se disfrutan en meriendas, fiestas infantiles y como tentempié helado. Van genial con leche fría o café, y son un hit asegurado en cualquier reunión veraniega.

Los bolis de Oreo se consolidan como el postre viral y refrescante favorito del verano gracias a su textura cremosa y sabor irresistible.(IG:@chunli1987)

Receta de bolis de Oreo

Los bolis de Oreo son polos cremosos elaborados con galletas Oreo trituradas, nata para montar, leche condensada y leche entera. El secreto está en mezclar bien los ingredientes para que el resultado sea suave, pero con trocitos de galleta en cada bocado. Se congelan en bolsas o moldes de polo para conseguir ese formato clásico y divertido.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 6 horas

Tiempo de preparación activa: 15 minutos

Tiempo de congelación: 6 horas

Ingredientes

10 galletas Oreo (más 2 extra para decorar, opcional) 200 ml de nata para montar (mínimo 35 % materia grasa) 200 ml de leche entera 120 g de leche condensada

Cómo hacer bolis de Oreo, paso a paso

Tritura las galletas Oreo (puedes reservar 2 para decorar) en una bolsa hermética, golpeando con un rodillo o usando un procesador. Hazlo hasta obtener trozos pequeños, pero sin llegar a polvo. En un bol, bate la nata hasta que esté semimontada (no debe llegar a chantilly). Añade la leche condensada y la leche entera. Mezcla bien con una espátula, evitando que la nata baje demasiado. Incorpora las Oreo trituradas y mezcla de nuevo, dejando algunos trocitos para textura. Vierte la mezcla en bolsas para bolis, polos o vasitos, usando un embudo o cuchara. Golpea suavemente los moldes sobre la mesa para eliminar burbujas de aire. Llévalos al congelador durante al menos 6 horas, hasta que estén completamente sólidos. Antes de consumir, puedes adornar con trocitos de Oreo extra, si quieres un toque más crujiente.

Consejo técnico: Asegúrate de que la nata esté bien fría antes de batirla para que monte con facilidad. No llenes las bolsas o moldes hasta arriba, deja un pequeño espacio para la expansión al congelar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 bolis grandes o 8 pequeños.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 200 kcal aprox.

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 22 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 2 semanas en el congelador, dentro de bolsas o moldes cerrados herméticamente para evitar que cojan olores.

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