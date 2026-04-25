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Quiénes son las periodistas más violentadas en México en el primer trimestre de 2026: destacan reporteras y directoras de política

Reporteras que cubren política en medios digitales destacan entre las mujeres más violentadas de acuerdo a CIMAC

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fotografía de carteles en manifestación del Día de la Mujer
Violencia contra mujeres periodistas. Crédito: Cuartoscuro

La organización mexicana Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) publicó el informe trimestral de 2026 sobre el perfil de las mujeres periodistas más violentadas en México, uno de los peores países para ejercer el periodismo, de acuerdo a sus altas cifras de violencia.

Si bien todos los periodistas son afectados por las olas de violencia que vive el país, las mujeres sufren además una violencia de género donde su trabajo es afectado por una brecha de género todavía presente.

Agresiones a mujeres periodistas en los estados

Un total de 43 casos de agresiones y ataques contra mujeres periodistas fueron registrados en diversas entidades del país. La Ciudad de México concentró el mayor número de incidentes, con el 16.28% de los casos.

Le siguieron Guerrero, con 13.95%, y los estados de Nuevo León, Puebla y Veracruz, cada uno con 9.30%. Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas y Nayarit reportaron cada uno el 4.65% de los casos, mientras que otras entidades como Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Sinaloa, Jalisco, Campeche y Morelos presentaron porcentajes menores a estas cifras.

Este es el perfil de las mujeres periodistas más afectadas

Mujeres reporteras que cubren la fuente de política en medios digitales son las más violentadas en México de acuerdo a la CIMAC.

El análisis de los datos señala que la cobertura de temas políticos representó el 39.53% de las agresiones registradas contra mujeres periodistas en el país, lo que refleja la vulnerabilidad de quienes informan sobre asuntos públicos y procesos de toma de decisiones.

En este sentido, el 18.60% de los casos de agresión estuvieron vinculados a trabajos periodísticos relacionados con la gestión pública. Lo que significa que las periodistas que abordaron temas como el manejo de recursos, políticas gubernamentales y administración pública enfrentaron riesgos significativos en el ejercicio de su labor.

Respecto al perfil profesional de las víctimas, el 44.19% de las periodistas agredidas se desempeñaba como reportera, lo que indica que quienes realizan trabajo de campo y cobertura directa suelen estar más expuestas a situaciones de riesgo.

En contraste, el 32.56% de las afectadas ocupaba cargos directivos, como directoras de medios, lo que muestra que la violencia alcanza tanto a quienes ejercen funciones editoriales y de liderazgo como a quienes están en contacto directo con las fuentes y los hechos.

Agresiones a mujeres periodistas

El 25.58% de los ataques se produjeron durante coberturas de temas sociales, mientras que los ámbitos de espectáculos y derechos humanos representaron cada uno el 6.98% de los casos. Otros temas recurrentes fueron la seguridad y los hechos policíacos.

Mujeres reporteras que cubren la fuente de política en medios digitales son las más violentadas en México de acuerdo a la CIMAC.
Mujeres reporteras que cubren la fuente de política en medios digitales son las más violentadas en México de acuerdo a la CIMAC. (CIMAC)

Las investigaciones relacionadas con corrupción representaron el 13.95%. También se detectaron agresiones durante investigaciones sobre asesinatos, seguridad, tierra y territorio, estructuras criminales, denuncia ciudadana y libertad de expresión, cada uno con un 4.65%. Otros temas abordados fueron protesta feminista, cultura, delincuencia común, procesos electorales, desapariciones, maltrato animal y derechos de las mujeres, con porcentajes menores.

Entre otros perfiles identificados se encuentran locutoras y trabajadoras de medios (4.65% cada uno), así como fotoperiodista, bloguera, periodista de investigación y jefa de área, cada uno con 2.33%. En algunos casos, la función específica de la víctima no fue precisada.

Respecto al perfil de los agresores, el 16.28% correspondió a civiles y funcionarios municipales, mientras que los funcionarios estatales representaron el 13.95%. Usuarios de redes sociales figuraron en el 11.63% de los casos. También se documentaron agresiones cometidas por funcionarios federales y medios de comunicación (6.98% cada uno), así como incidentes relacionados con seguridad privada, integrantes de organizaciones gremiales, estructuras criminales, manifestantes, empresarios y periodistas, aunque en porcentajes menores.

En el análisis de los tipos de violencia ejercida, la violencia psicológica estuvo presente en el 72.09% de los casos, seguida de la violencia física con el 20.93%. También se identificaron agresiones patrimoniales (4.65%) y económicas (2.33%), lo que refleja la diversidad y el alcance de las agresiones enfrentadas por las mujeres periodistas en el país.

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