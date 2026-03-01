México

UACM aplaza huelga a mediados de marzo, propuesta de aumento salarial es rechazada

La huelga estaba programada para estallar este domingo 1 de marzo, pero tras la asamblea sindical los trabajadores acordaron conceder una prórroga

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) decidió aplazar el estallamiento de huelga previsto para inicios de marzo, luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM (SUTUACM) rechazara la más reciente propuesta de aumento salarial presentada por las autoridades universitarias.

De acuerdo con un comunicado, la huelga estaba programada para estallar el 1 de marzo, pero tras una asamblea sindical, los trabajadores acordaron conceder una prórroga hasta el 12 de marzo con el objetivo de mantener abiertas las negociaciones laborales y buscar un acuerdo que atienda sus demandas.

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran un incremento salarial digno, el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la corrección de diversas irregularidades laborales que, aseguran, se han acumulado en los últimos años.

Rechazo a la propuesta salarial de la rectoría

Durante las mesas de negociación, la rectoría presentó una oferta de aumento salarial de 3.8%, la cual fue rechazada por el sindicato al considerarla insuficiente. Los trabajadores han insistido en que su demanda central es un aumento del 13% al salario, además de mejoras en prestaciones y condiciones laborales que permitan enfrentar el impacto de la inflación.

El SUTUACM señaló que, aunque hubo avances en otros puntos relacionados con el CCT, el tema salarial sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo. Por ello, la asamblea sindical determinó aplazar la huelga hasta el 12 de marzo, fecha límite para que las autoridades universitarias presenten una nueva propuesta que atienda de fondo las demandas del personal administrativo, técnico y de apoyo.

La huelga no está conjurada

El sindicato advirtió que la huelga en la UACM no está conjurada y que el aplazamiento no significa una solución definitiva al conflicto. En caso de no lograrse acuerdos satisfactorios, el paro podría estallar a mediados de marzo, lo que implicaría la suspensión total de actividades académicas y administrativas.

Además del aumento salarial, los trabajadores exigen la regularización de plazas vacantes, procesos transparentes de ingreso y promoción, así como el respeto a los derechos sindicales. Estos puntos, aseguran, son clave para garantizar la estabilidad laboral dentro de la institución.

Planteles que se verían afectados

En caso de que la huelga en la UACM se concrete, los principales planteles que se verían afectados serían aquellos donde se concentran actividades académicas, administrativas y de atención estudiantil:

  • Plantel Casa Libertad (Iztapalapa)
  • Plantel Cuautepec
  • Plantel Centro Histórico
  • Plantel Del Valle
  • Plantel San Lorenzo Tezonco
  • Plantel Gustavo A. Madero
  • Plantel Magdalena Contreras
  • Plantel Milpa Alta
  • Plantel Tláhuac
  • Plantel Benito Juárez, además de oficinas centrales y áreas administrativas

Un paro laboral impactaría directamente en clases, trámites escolares, servicios administrativos y actividades académicas.

Expectativa en la comunidad universitaria

La decisión de aplazar la huelga fue vista como una oportunidad para el diálogo, pero también mantiene en incertidumbre a la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes y trabajadores permanecen atentos al avance de las negociaciones laborales, ya que de no alcanzarse acuerdos, la UACM podría enfrentar un paro indefinido a partir de mediados de marzo.

