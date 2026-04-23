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¿Necesitas CURP biométrica para obtener la licencia permanente en CDMX?

La transición a la CURP biométrica ha generado nuevas dudas entre quienes buscan realizar trámites importantes en la Ciudad de México

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Ilustración conceptual con una tarjeta de CURP Biométrico y una licencia permanente de CDMX, huellas dactilares, un ojo, un auto blanco, llaves y el Ángel de la Independencia.
¿Necesitas CURP biométrica para obtener la licencia permanente en CDMX? (Imagen Ilustrativa Infobae)

El despliegue de la CURP biométrica en México ha generado un intenso debate sobre su obligatoriedad y los trámites en los que será imprescindible.

Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población incorpora datos biométricos —huellas dactilares, fotografía facial, firma digital y escaneo de iris—, y desde finales de 2024 el Registro Nacional de Población (RENAPO) lidera el proceso de transición en todo el país.

Desde febrero de 2026, la CURP biométrica se reconoce como documento oficial para identificación y validación de servicios públicos y privados.

El objetivo, según las autoridades federales, es fortalecer la verificación de identidad y combatir el robo de datos personales.

A partir de la reforma a la Ley General de Población, todas las dependencias están obligadas a aceptar este nuevo formato, aunque la CURP tradicional sigue siendo legalmente válida mientras el RENAPO no declare el cierre del periodo de transición.

Este contexto ha generado dudas entre la población: ¿qué trámites ya exigen la CURP biométrica?, ¿es necesaria para obtener la licencia permanente de conducir en la Ciudad de México?

Las respuestas oficiales apuntan a una adopción gradual y a la convivencia temporal de ambos formatos de CURP en 2026.

Tránsito hacia la identidad biométrica: qué cambia y qué permanece

Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población incorpora datos biométricos: huellas dactilares, fotografía facial, firma digital y escaneo de iris.
Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población incorpora datos biométricos: huellas dactilares, fotografía facial, firma digital y escaneo de iris.

La actualización biométrica de la CURP implica la captura presencial de las diez huellas dactilares, fotografía facial, escaneo de iris y firma digital en módulos habilitados por RENAPO o el Registro Civil.

El proceso es gratuito y el documento resultante se acepta en instituciones públicas y privadas para una variedad de trámites: salud, programas sociales, banca, educación y servicios administrativos.

Aunque la reforma legal establece la aceptación obligatoria de la CURP biométrica, la transición es paulatina.

Actualmente, no se puede negar el acceso a servicios básicos como salud o educación por presentar la CURP tradicional.

Las sanciones económicas que prevé la legislación aplican fundamentalmente al mal uso de los datos personales o a la negativa injustificada de validación, pero no a la simple coexistencia de ambos formatos durante 2026.

El proceso busca, ante todo, garantizar la protección de datos y el acceso universal a la identidad.

Licencia permanente de conducir en CDMX: ¿requiere la CURP biométrica?

En la Ciudad de México, la reapertura del programa de licencia de conducir permanente desde finales de 2024 generó una respuesta masiva: más de 1.3 millones de gestiones se realizaron en el último año, reflejando el éxito de la medida.

El trámite puede completarse en línea, mediante la App CDMX o en módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Para obtener la licencia permanente, no es requisito exclusivo presentar la CURP biométrica. La SEMOVI acepta tanto la versión tradicional como la biométrica, y la validación de identidad se realiza principalmente a través de la plataforma Llave CDMX.

Esta plataforma integra validaciones biométricas propias o vinculadas a otros sistemas, como el INE, lo que permite acreditar la identidad de forma segura.

El registro de biométricos, aunque facilita el trámite digital, no es indispensable para tramitar la licencia.

Para quienes gestionan la licencia tipo A por primera vez, el examen teórico es obligatorio e ineludible en 2026, constituyendo el principal filtro para la obtención del documento.

Un joven sonriente muestra su licencia de conducir mexicana frente a una cámara. Una empleada en un mostrador. Un letrero "LICENCIAS DE CONDUCIR" y una bandera de México.
La reapertura del programa de licencia de conducir permanente generó una respuesta masiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX en 2026

La gestión de la licencia permanente de conducir en la Ciudad de México requiere cumplir con los siguientes pasos y presentar la documentación correspondiente en original y copia:

  • Documento de identificación oficial vigente.
  • Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o Estado de México.
  • Línea de captura pagada por el monto establecido.
  • Cita agendada previamente en la plataforma oficial.
  • En caso de trámite por primera vez, acreditación del examen teórico.

Quienes ya cuentan con sus datos biométricos registrados pueden gestionar la licencia de forma digital desde la App CDMX, lo que simplifica y agiliza el proceso.

Para el registro biométrico, se debe programar una cita en los módulos habilitados, presentar el comprobante y una identificación oficial el día asignado.

El costo de la licencia permanece en 1,500 pesos y no existen cobros adicionales fuera del pago de derechos.

La política vigente garantiza que, a lo largo de 2026, tanto los ciudadanos con CURP tradicional como quienes ya cuentan con la versión biométrica podrán gestionar sin contratiempos la licencia permanente en la Ciudad de México.

Así, la transición hacia la identidad digital avanza sin excluir a ningún solicitante, asegurando el acceso universal a este trámite clave mientras se consolida el nuevo sistema nacional de identificación.

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