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“Aquí está el suero con la sangre de mi hijo”: Madre de quinta víctima de suero vitaminado describe los devastadores síntomas

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó nueve casos asociados al suministro de soluciones intravenosas a pacientes de una clínica homeopática en Hermosillo.

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Mujer con gafas de sol sostiene un suero intravenoso en un coche. En un recuadro, retrato sonriente del joven Zahid con camiseta blanca y gorra
La Secretaría de Salud de Sonora confirmó nueve casos asociados al suministro de soluciones intravenosas a pacientes de una clínica homeopática en Hermosillo. (Captura de pantalla: YouTube, Nacho Lozano / X)

Zahid Alberto, de 22 años de edad, es la quinta víctima mortal asociada en el último mes al suministro de soluciones intravenosas a pacientes de una clínica homeopática en Hermosillo, Sonora.

El caso llegó a los noticiarios nacionales tras los decesos de Catalina Figueroa, Jesús Héctor Almeida Flores, su hijo Sebastián, y Dinora “N”, también pacientes de la Clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular.

De acuerdo con testimonios de familiares de las víctimas, todos fueron pacientes del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien hasta el momento no ha declarado ante autoridades.

El testimonio de la madre de Zahid Alberto

En entrevista para el noticiero de Nacho Lozano, Zulema Yazmín, madre de Zahid, describió los síntomas que enfrentó su hijo antes de morir, además de señalar el avance de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Sonora.

A diferencia de otros casos, donde los efectos fueron inmediatos, Zahid presentó una evolución progresiva. Sin embargo, el desenlace fue igual de grave. El suero se le administró en su domicilio.

“Se sentía muy mal, mareado. Se había desmayado en el baño, se abrió la cabeza. Vomitaba... Al momento que lo quiso levantar, mi hijo se desangró. Evacuó, pero no era popó lo que hizo, era sangre”.

El caso de Zahid se suma a las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía de Sonora, que también indaga denuncias por lesiones y posibles responsabilidades penales en otros fallecimientos relacionados.

Retrato familiar de Zahid Alberto con una mujer y dos niños pequeños. Visten ropa casual y sombreros vaqueros, con globos de fondo
Zahid Alberto, la quinta víctima ligada a la clínica homeopática de Hermosillo,. (Captura de pantalla: X)

Aseguran sustancias y empresa se deslinda

La Secretaría de Salud de Sonora informó que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) aseguró medicamentos, soluciones y diversas sustancias en el establecimiento señalado. Las autoridades revisan su legalidad y composición.

En paralelo, la empresa Rubio Pharma, mencionada por familiares de una de las víctimas, rechazó cualquier vínculo con los productos utilizados. En un comunicado, precisó: “En relación con la información que ha circulado, Rubio Pharma considera pertinente precisar que no comercializa productos identificados como ‘suero’ o ‘suero vitaminado’, ni productos bajo dichas denominaciones”.

Medios locales han compartido fotografías de el padre e hijo fallecidos presuntamente por los sueros vitaminados. Crédito: Redes Sociales
Medios locales han compartido fotografías de el padre e hijo fallecidos presuntamente por los sueros vitaminados. Crédito: Redes Sociales

¿Qué es el suero vitaminado y por qué genera riesgos?

El tratamiento, conocido como terapia de micronutrientes o hidratación intravenosa, consiste en la administración directa de vitaminas y minerales al torrente sanguíneo. Este método busca una absorción más rápida que la obtenida mediante alimentos o suplementos.

Las infusiones suelen durar entre 20 y 60 minutos y contienen combinaciones como el llamado cóctel Myers, compuesto por vitaminas del complejo B, vitamina C, magnesio y calcio.

El peligro de los sueros vitaminados sin supervisión médica. Foto: (Gemini IA)
El peligro de los sueros vitaminados sin supervisión médica. Foto: (Gemini IA)

Aunque esta práctica ha ganado popularidad en clínicas privadas e incluso entre celebridades, especialistas advierten riesgos importantes si no existe una valoración médica previa.

Entre los principales peligros destacan la hipervitaminosis, alteraciones por exceso de minerales como el potasio, sobrecarga en órganos como corazón y riñones, infecciones derivadas del procedimiento intravenoso, flebitis e interacciones con otros medicamentos.

La investigación continúa mientras crece la preocupación por la regulación de este tipo de terapias y la posible responsabilidad de quienes las administran.

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