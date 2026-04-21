Tarjetas de crédito: ¿Me pueden encarcelar en caso de no pagar mis deudas?

La Profeco recomienda negociar acuerdos de pago y buscar orientación ante amenazas extralegales de cobradores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deber una tarjeta departamental de Elektra, Coppel, Walmart, Banco Azteca, Liverpool o cualquier otra tienda en México no puede llevarte a cárcel, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Mexicana y la interpretación de la Profeco.

Las autoridades consideran que las deudas con comercios o bancos son de naturaleza civil, no penal.

Esto significa que si una persona incumple un pago, la ley no permite que sea privada de su libertad por este motivo, aunque sí puede enfrentar otras consecuencias financieras y legales, según información de la Profeco.

La ley protege a deudores civiles de cárcel

El texto legal señala que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”, postura sustentada por la Profeco.

Especialistas confirman que este respaldo aplica para:

tarjetas departamentales

préstamos personales

créditos bancarios

compras a meses sin intereses

financiamientos similares

También se incluyen deudas con instituciones como BBVA, HSBC, Banamex y tiendas departamentales. La protección está diseñada para evitar abusos y la criminalización de la pobreza.

El Buró de Crédito registra atrasos mayores a tres meses y complica el acceso a futuros financiamientos - Foto: visualesIA Infobae Perú

Cuándo sí existe riesgo penal: fraude o delitos patrimoniales

Solo en casos donde existe fraude o un delito patrimonial comprobable, la persona podría enfrentar responsabilidad penal.

Ejemplos incluyen proporcionar información falsa al solicitar un crédito, pagar con un cheque sin fondos, o vender un bien aún no liquidado.

Estos casos están contemplados en el artículo 386 del Código Penal Federal, y pueden derivar en cárcel tras un procedimiento judicial.

Por adeudar al gobierno, principalmente al fisco, la prisión solo se aplica cuando se acredita fraude tras un proceso de revisión.

Embargo y cobranza: proceso legal y derechos del deudor

No pagar una tarjeta departamental tampoco autoriza a la tienda o a los despachos de cobranza a realizar un embargo inmediato ni a entrar al domicilio del deudor sin orden judicial.

El acreedor tiene derecho a exigir el pago, pero debe seguirse un procedimiento: primero se notifica de una demanda, luego un juez revisa el caso, y si falla contra el deudor, puede ordenarse el embargo de bienes a su nombre.

Este juicio puede durar meses o años, y la autoridad controla todo el proceso, no el despacho de cobranza.

Solo una autoridad judicial puede ordenar el embargo y este se hace únicamente sobre bienes registrados a nombre del deudor, nunca de familiares ni bienes indispensables como cama, ropa o herramientas de trabajo.

Amenazas de los cobradores que afirman llegarán a “quitar todo” carecen de sustento legal. Si alguien ingresa al domicilio sin consentimiento y sin orden judicial, el afectado puede presentar una denuncia por allanamiento de morada.

La Condusef y Profeco son instancias clave para defender derechos ante prácticas abusivas de cobranza - Crédito Andina

Consecuencias financieras: Buró de Crédito y naturaleza del embargo

Dejar de pagar una deuda puede generar afectaciones como el registro negativo en el Buró de Crédito después de tres meses de atraso.

Esto dificulta la obtención de financiamientos futuros en el sistema formal y da pie a acciones de cobranza extrajudicial (llamadas, visitas y mensajes).

Aunque los despachos insistan, mientras la deuda no derive en un proceso judicial y una sentencia formal, el pago solo puede exigirse por la vía civil y nunca puede motivar prisión.

Además, si el acreedor no reclama la deuda en un plazo de 10 años, el derecho a cobrar prescribe y el embargo ya no procede legalmente, aunque el despacho puede continuar con intentos extrajudiciales de cobro.

Así funciona el proceso real de cobranza por deuda de tarjeta en México y lo que debes saber - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas y recomendaciones ante dificultades de pago

La Profeco sugiere a quienes tengan problemas para pagar que busquen acuerdos de reestructura con la tienda emisora. Si requieren orientación adicional, pueden consultar contratos y procedimientos en el Buró Comercial de Profeco.

Mantenerse informado, acceder solo a fuentes oficiales y evitar caer en intimidaciones ayuda a ejercer los derechos del consumidor y a prevenir consecuencias legales mayores.

Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), 36.2% de la población adulta mexicana mantiene algún tipo de deuda, de los cuales 17.1% percibe que su nivel de endeudamiento es alto o excesivo.

Finalmente se recuerda a quienes reciban amenazas extralegales pueden acudir ante instancias como la Profeco o la Condusef para solicitar orientación y defender su posición.