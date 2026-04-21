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¿Problemas con autoridades? Así puedes recibir ayuda gratuita del TJACDMX en CDMX

Estas jornadas en la alcaldía Milpa Alta buscan convertir la justicia administrativa en una herramienta real para los habitantes de los pueblos y barrios originarios

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La justicia administrativa en la capital busca ser más accesible. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) puso en marcha un nuevo programa que permitirá a los ciudadanos recibir orientación jurídica gratuita, mecanismos de defensa y asesoría directa en sus comunidades, especialmente si enfrentan problemas con autoridades.

TJACDMX acerca la justicia a colonias y pueblos originarios

Como parte de su estrategia para convertirse en un “Tribunal del Pueblo”, el organismo inauguró las primeras Jornadas de Vinculación con la Sociedad en la Alcaldía Milpa Alta, una de las zonas con mayor presencia de pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México.

El proyecto forma parte del plan de gestión 2026-2028 encabezado por el magistrado presidente Andrés Aguilera Martínez, quien busca llevar los servicios del Tribunal directamente a las alcaldías para evitar que las personas tengan que desplazarse largas distancias para defender sus derechos.

¿Qué ayuda gratis ofrece el TJACDMX?

Durante estas jornadas, el TJACDMX ofrece diversos servicios sin costo para la ciudadanía, enfocados en facilitar el acceso a la justicia administrativa:

  • Orientación jurídica gratuita para resolver dudas sobre trámites y procesos
  • Defensa legal a través de la Defensoría Ciudadana del Tribunal
  • Mecanismos para impugnar actos de autoridades que se consideren injustos
  • Capacitación y prevención de conflictos, para evitar litigios prolongados

Estos servicios están diseñados para que cualquier persona pueda enfrentar decisiones de la administración pública sin necesidad de contar con recursos económicos.

Un modelo de justicia más cercano y accesible

El objetivo central es claro: transformar la justicia administrativa en una herramienta real para la población. De acuerdo con Andrés Aguilera Martínez, cuando la justicia no se conoce o no es accesible, pierde su sentido.

Con estas jornadas, el TJACDMX busca fortalecer la confianza ciudadana, ofreciendo atención directa en territorio y construyendo soluciones desde las propias comunidades.

¿Dónde estarán las jornadas del TJACDMX?

Aunque el programa inició en Alcaldía Milpa Alta, el TJACDMX planea extender estas jornadas a la mayoría de las 16 alcaldías de la capital antes de que termine 2026, ampliando así el acceso a asesoría legal gratuita en CDMX.

Este esfuerzo representa un paso importante hacia una justicia más transparente, cercana y efectiva, especialmente para quienes históricamente han tenido menos acceso a este tipo de servicios.

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