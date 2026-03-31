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Beca Benito Juárez 2026: calendario de pagos para el cobro doble de 3 mil 800 pesos

Para recibir la beca, es indispensable estar inscrito en una escuela pública de nivel medio superior y no contar con otro apoyo federal similar

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Para recibir la beca, es indispensable estar inscrito en una escuela pública de nivel medio superior y no contar con otro apoyo federal similar.
Para recibir la beca, es indispensable estar inscrito en una escuela pública de nivel medio superior y no contar con otro apoyo federal similar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó un pago doble de la Beca Benito Juárez en abril de 2026, medida que beneficiará a miles de estudiantes en todo México. El calendario de pagos detallado fue presentado por Julio León, coordinador nacional del programa, quien precisó que la entrega de los recursos considerará la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

De acuerdo con la información oficial, los estudiantes de educación media superior inscritos en el programa Benito Juárez, así como los participantes de Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra en Michoacán, recibirán el monto correspondiente a los bimestres enero-febrero y marzo-abril del ciclo escolar 2025-2026. El depósito total será de 3 mil 800 pesos, cantidad que se reflejará en las tarjetas del Banco del Bienestar.

El pago doble de la Beca Benito Juárez en abril de 2026 alcanzará los 3 mil 800 pesos, correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril.
El pago doble de la Beca Benito Juárez en abril de 2026 alcanzará los 3 mil 800 pesos, correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2026

Según la letra inicial del primer apellido, así se realizarán los pagos del apoyo económico:

  • Lunes 13: A, B
  • Martes 14: C
  • Miércoles 15: D, E, F
  • Jueves 16: G
  • Viernes 17: H, I, J, K, L
  • Lunes 20: M
  • Martes 21: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22: R
  • Jueves 23: S
  • Viernes 24: T, U, V, W, X, Y, Z

El proceso de pago se realizará de manera escalonada, tomando en cuenta la letra con la que inicia el primer apellido de cada estudiante. Esta modalidad busca distribuir el flujo de recursos y evitar saturaciones en los sistemas bancarios. A diferencia de la Beca Rita Cetina, que tiene carácter universal, la Benito Juárez exige el cumplimiento de ciertos requisitos para acceder al apoyo:

  • Estar inscrito en una escuela pública de nivel Bachillerato o Profesional Técnico Bachiller.
  • No recibir otra beca federal con el mismo propósito.
  • Prioridad para estudiantes de escuelas ubicadas en localidades indígenas, con menos de 50 habitantes, alto grado de marginación, telebachilleratos comunitarios o telebachilleratos.
Los estudiantes pueden consultar el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar mediante la aplicación oficial, disponible para dispositivos móviles.
Los estudiantes pueden consultar el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar mediante la aplicación oficial, disponible para dispositivos móviles.

La distribución de los pagos se extiende durante cinco bimestres del ciclo escolar, favoreciendo la continuidad educativa de los beneficiarios. Para conocer si el depósito doble de 3 mil 800 pesos se encuentran disponible, los estudiantes pueden consultar el saldo de su tarjeta siguiendo estos pasos:

  • Descargar la aplicación “Banco del Bienestar”.
  • Aceptar los términos y condiciones. Ingresar el número de celular.
  • Escribir los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP del cajero automático.
  • Generar una contraseña y confirmarla.
  • Iniciar sesión y consultar la sección “Saldo y Movimientos”.

Los beneficiarios podrán verificar su depósito una vez que la fecha correspondiente a la letra de su apellido haya sido publicada en el calendario oficial.

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