Solicita el apoyo para mejoramiento de unidades habitacionales: Congreso de la CDMX aprobó presupuesto histórico para este 2026

El paso a paso para solicitar el mejoramiento de tu vivienda - crédito: Infobae

Cualquier persona habitante de una unidad habitacional de interés social o popular en la Ciudad de México puede solicitar, desde hoy y durante 2026, la inclusión de su conjunto al programa social OTOCH para el mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de áreas comunes.

El programa, operado por la Secretaría de Vivienda local, ejecutará obras físicas y actividades de fortalecimiento comunitario en mil 800 unidades habitacionales durante este ciclo fiscal, con prioridad a conjuntos con mayor deterioro y rezago, según las reglas difundidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó para OTOCH un presupuesto total de 600 millones de pesos para 2026. De esa cifra, 70.42% (400 millones) se destina al eje Transformación en Unidad, que contempla obras de mantenimiento mayor en aproximadamente 800 unidades.

El 24.65% (140 millones) va al eje Regeneración en Unidad, enfocado en mantenimiento menor en unas mil unidades habitacionales. Para actividades de bienestar y cultura condominal, la asignación prevista es de 4.93% (alrededor de 28 millones). El presupuesto puede modificarse según disponibilidad y reglas normativas.

El programa OTOCH está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas sociales del Gobierno de la Ciudad de México.

Su objetivo es avanzar hasta cubrir a cerca de 2 millones 025 mil personas beneficiadas, cifra equivalente a todos los habitantes de las unidades intervenidas, de las cuales aproximadamente el 52.2 % son mujeres y el 47.8% hombres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI.

(Gobierno de México)

El presupuesto para OTOCH en 2026 supera los $600 millones y se distribuye entre mantenimiento mayor y menor

Las solicitudes se reciben de manera presencial en la Secretaría de Vivienda, ubicada en Canela 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. El horario de atención es de 9:30 a 14:30. Para iniciar el trámite es indispensable:

1. Revisar las reglas de operación, que estarán disponibles a más tardar el último día hábil de febrero de 2026, conforme indica el artículo 63 de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México.

2. Llenar la solicitud de inclusión utilizando el formato oficial que emite la Subsecretaría de Atención a Unidades Habitacionales.

3. Anexar documentos del solicitante: identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula o cartilla militar), comprobante de domicilio no mayor a tres meses y, en su caso, la escritura constitutiva o folio real del régimen condominal.

4. Elaborar un oficio dirigido a la Secretaría de Vivienda donde se solicita la inclusión de la unidad al programa social OTOCH. El documento debe incluir datos personales y de contacto, así como el día y mes en que se presenta la solicitud.

5. Presentar toda la documentación —formato de solicitud, oficio y anexos— físicamente en las oficinas de la Secretaría de Vivienda.

En caso de faltar la escritura constitutiva, la Subsecretaría puede otorgar un certificado que acredite el número total de viviendas y el régimen de la unidad.

Las solicitudes serán evaluadas con base en el nivel socioeconómico, necesidades físicas y sociales, antigüedad de los inmuebles, concentración de población prioritaria, incidencia delictiva y violencia contra mujeres. Se priorizan aquellas unidades habitacionales con mayor deterioro y de zonas catalogadas con alta marginación.

(Gobierno de México)

Paso a paso para solicitar la inclusión de una unidad al programa OTOCH

El programa OTOCH opera bajo tres ejes estratégicos:

Transformación en Unidad : intervenciones de mantenimiento mayor, como reparación de banquetas, tinacos, bardas, cisternas, pintura, impermeabilización, iluminación y áreas comunes recreativas.

: intervenciones de mantenimiento mayor, como reparación de banquetas, tinacos, bardas, cisternas, pintura, impermeabilización, iluminación y áreas comunes recreativas. Regeneración en Unidad : trabajos de mantenimiento menor, como desazolve, poda, reparaciones pequeñas, mejoras en iluminación o muros y preparación de espacios para murales.

: trabajos de mantenimiento menor, como desazolve, poda, reparaciones pequeñas, mejoras en iluminación o muros y preparación de espacios para murales. Bienestar en Unidad: acciones para fortalecer la organización vecinal, cultura condominal, participación comunitaria y vigilancia, así como talleres y actividades en favor de la paz social, seguridad y perspectiva de género.

La decisión de qué trabajos aplicar en cada unidad habitacional depende del diagnóstico que realiza la Subsecretaría de Atención a Unidades Habitacionales junto con vecinas y vecinos de cada conjunto.

Así se define qué trabajos se realizarán en cada unidad habitacional

Entre los requisitos para acceder, la unidad habitacional debe:

Ser de interés social o popular.

Haber sido adquirida con apoyo o financiamiento de organismos como FIDEURBE , FOVISSSTE , INFONAVIT , FONHAPO , IMSS , FIVIDESU , FICAPRO , INDECO , INVI u otros.

, , , , , , , , u otros. Cumplir con la entrega de documentación actualizada y acreditaciones.

La inclusión no garantiza automáticamente la asignación del apoyo, solo otorga el derecho a la evaluación de la solicitud. El ingreso y la lista de unidades beneficiadas se publican y actualizan de manera periódica.

La ejecución implica la formación de un Comité de Seguimiento, con la participación de al menos tres personas residentes, de preferencia con mayoría de mujeres, quienes acompañan todo el proceso y supervisan la entrega-recepción de trabajos.

La participación en asambleas vecinales y comités es voluntaria y no remunerada. Cerca del 20 % de los habitantes participan en estas estructuras de toma de decisiones.

La Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco fue la primera que tendrá intervención de este programa 'Otoch'. Foto: X/@guerrerochipres.

Requisitos, reglas y obligaciones para las unidades habitacionales beneficiarias

Las personas interesadas pueden presentar quejas o inconformidades por escrito directamente en SEVIVIENDA, en el edificio Juana de Arco, Plaza Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, o ante el órgano Interno de Control en Secretaría de Vivienda y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

También existen canales electrónicos:

el sitio oficial https://sevivienda.cdmx.gob.mx

el portal anticorrupción https://www.gob.mx/buengobierno

línea LOCATEL 55 5658 1111

Para temas de discriminación, se puede acudir al consejo COPRED al teléfono 5546008233.

En caso de procesos judiciales, riesgo estructural grave o contingencias que impidan la operación, la Secretaría de Vivienda puede suspender o revocar la intervención en la unidad. La asignación, ejecución y seguimiento se realizan con absoluta gratuidad y sin intermediación.

¿Qué hacer en caso de inconformidades o denuncias durante el proceso?

El programa OTOCH y sus recursos no pueden usarse con fines políticos, electorales ni comerciales. Toda acción debe regirse por transparencia, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos.

Todo material de difusión y todo convenio lleva la leyenda obligatoria: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno... Quien haga uso indebido de los recursos... será sancionado de acuerdo con la ley aplicable”.

La Secretaría de la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Ciudad de México vigilan el uso de recursos. Cada trimestre, SEVIVIENDA entrega reportes detallados que incluyen montos, unidades beneficiadas y distribución por alcaldía. Los padrones de beneficiarios son públicos, pero protegidos bajo la ley de privacidad local.

OTOCH prohíbe uso político, comercial y condicionamiento de recursos

Las metas para 2026 establecen que el programa beneficiará a mil 800 unidades habitacionales, cubriendo de manera directa a 2 millones 025 mil 000 personas. De esa cifra, 66.7% de quienes participan en comités y mecanismos comunitarios son mujeres.

Una proporción estimada de 10.7% de viviendas en rezago habitacional (materiales precarios, falta de servicios, hacinamiento) recibirán atención en el periodo.

En cuanto al presupuesto ejercido, la meta es que cerca del 93% del monto asignado se destine directamente a las acciones de mejoramiento y obra en unidades habitacionales.

Alrededor del 10% de las acciones apuntan a mejorar la seguridad y eliminar barreras para mujeres y personas vulnerables en áreas comunes.

Para dudas o contacto, el teléfono de atención es 55-5130-1900, extensión 3271, y el correo: com.unidadeshabitacionales@congresocdmx.gob.mx.

Toda actualización, reglas de operación vigentes e integración del padrón beneficiario se publica en los sitios oficiales de SEVIVIENDA y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.