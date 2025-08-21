México

Brugada presenta programa ‘Otoch’: de qué trata este proyecto de mejoramiento de la vivienda en CDMX

La Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco será el primer condominio que será intervenido, de acuerdo con las autoridades capitalinas

Por Omar Martínez

Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el programa ‘Otoch’, el cual es un programa de mejoramiento de la vivienda en la capital del país.

La presentación de este proyecto ocurrió la mañana de este jueves 21 de agosto en la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco de la capital del país.

La mandataria capitalina junto a la alcaldesa de esta demarcación local, Lourdes Paz, dio detalles de este proyecto de mejoramiento de la vivienda.

Especificó que este mejoramiento será para Unidades Habitaciones en toda la Ciudad de México, con el que se busca transformar estas viviendas para mejorar la calidad de vida de las familias de la Ciudad de México.

De igual manera, el propósito de este proyecto local en las Unidades Habitacionales es la rehabilitación de espacios comunes.

Foto: X/@ClaraBrugadaM.
Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Brugada detalló que la palabra ‘Otoch’ significa hogar en lengua maya y mencionó que esta iniciativa de mejoramiento de la vivienda marca un hito en la política de esta materia.

Asimismo, reveló que este año para este programa de reciente creación se invirtió una importante cantidad de dinero. Mencionó que esto refleja la prioridad del Gobierno de la Ciudad de México de atender a la población que vive en condominios.

Detalló que las personas que viven en Unidades Habitacionales de la Ciudad de México representan casi el 40% de la población en la capital del país.

La meta es intervenir mil 200 condominios, de acuerdo con lo declarado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Crédito: X/@GobCDMX.

Cabe destacar que anteriormente se le destinaba dinero al mantenimiento de las Unidades Habitaciones en la capital del país, pero el presupuesto para este 2025 se duplicó y se creó el programa ‘Otoch’ para darle prioridad.

¿De cuánto es el presupuesto para el mejoramiento de las Unidades Habitaciones en CDMX con el programa ‘Otoch’?

La exalcaldesa de Iztapalapa puntualizó que se destinó un total de 600 millones de pesos para el programa ‘Otoch’, con la finalidad de mejorar las Unidades Habitacionales en la Ciudad de México.

Agregó que con este presupuesto se podrán intervenir mil 200 condominios en la Ciudad de México; es la meta propuesta por autoridades capitalinas, expuso Brugada.

“Hemos decidido darle mucha importancia al trabajo en unidades habitacionales, tanta que duplicamos el presupuesto: más del doble de presupuesto para las unidades habitacionales. El año pasado, por ejemplo, se invirtió 250 millones de pesos; en esta ocasión y en este año le destinamos 600 millones de pesos”, expuso en conferencia de prensa la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco.

La Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco
La Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco fue la primera que tendrá intervención de este programa 'Otoch'. Foto: X/@guerrerochipres.

