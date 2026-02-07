CDMX: Clara Brugada anuncia iniciativa de ley para establecer rentas justas y evitar aumentos por encima de la inflación

Clara Brugada prepara una iniciativa en materia de rentas justas en la CDMX. (Gobierno de México)

Este viernes 6 de febrero de 2026, Clara Brugada Molina reiteró que su administración busca refrendar su compromiso con la vivienda digna al anunciar una serie de medidas para garantizar rentas justas, mejorar la seguridad y fortalecer la infraestructura de las unidades habitacionales en la Ciudad de México.

Frente a vecinas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez, la Jefa de Gobierno subrayó el alcance de un presupuesto histórico y la puesta en marcha de una iniciativa de ley que busca impedir aumentos en la renta por encima de la inflación.

Inversión récord para el mejoramiento habitacional

La mandataria capitalina destacó que el programa OTOCH contará este año con una inversión de 600 millones de pesos, enfocada en la rehabilitación de 2 mil 500 unidades habitacionales. Esta cifra supera ampliamente a las mil 880 unidades atendidas durante 2025 y refleja un crecimiento sostenido con respecto al presupuesto de 250 millones de pesos destinado en 2024.

Durante su visita a la Unidad Habitacional 8 de Agosto, Brugada Molina explicó que en el periodo 2025-2026 se han destinado mil 200 millones de pesos para labores de mantenimiento mayor y menor. Entre las acciones realizadas se encuentran:

Pintura de fachadas y escaleras.

Instalación de luminarias para mejorar la seguridad.

Balizamiento y embellecimiento mediante murales.

Rehabilitación de áreas comunes, estacionamientos y jardineras.

(Gobierno de México)

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, resaltó que estas intervenciones forman parte de los primeros frutos del programa OTOCH, cuyo objetivo es beneficiar tanto en lo material como en lo jurídico y administrativo. Además, este año iniciará la entrega de escrituras para habitantes de la Unidad Habitacional 8 de Agosto, lo que aportará certidumbre patrimonial a las familias.

Seguridad y prevención: detectores de gas para miles de hogares

La entrega de detectores de gas y humo fue otro punto central de la jornada. Brugada Molina recordó que cada día se registran en promedio 11 siniestros por fugas en la Ciudad de México, sumando más de 4 mil incidentes al año. La distribución de estos dispositivos busca reducir el riesgo de incendios y fortalecer la protección civil.

Guadalupe Chávez, subsecretaria de Atención a Unidades Habitacionales, detalló que durante 2025 se entregaron 10 mil detectores en más de 100 conjuntos habitacionales, acción que continuará en 2026. Indicó que estos aparatos deben instalarse a la altura del hombro, lejos de cocinas o baños, y que, en caso de activación de la alarma, se debe ventilar el área, evacuar el inmueble y comunicarse al 911.

En la Unidad Habitacional 8 de Agosto, la inversión de 1 millón 200 mil pesos permitió renovar la pintura en edificios y escaleras, rehabilitar estacionamientos y modernizar la iluminación, lo que dejó el conjunto completamente iluminado. Otras unidades como Luis Spota y Tokio también recibieron mejoras integrales, que incluyeron pintura total y asambleas vecinales para supervisar la calidad de las obras.

(Gobierno de México)

Nueva iniciativa de ley: rentas justas y protección a inquilinos

Uno de los anuncios más relevantes fue el envío al Congreso de una iniciativa de ley para establecer rentas justas, razonables y asequibles en la Ciudad de México. La propuesta de Brugada Molina busca garantizar que los cobros de renta no superen la inflación anual, evitando así la expulsión de habitantes de determinadas zonas.

La mandataria aclaró que la iniciativa no contempla el congelamiento de rentas, sino que retoma principios del Bando 1 y abarca también la problemática de los desalojos. En palabras de Brugada Molina, “allí va a haber intervención del gobierno para evitar eso. Queremos que la Ciudad de México esté a la vanguardia en los derechos a la vivienda y eso significa que no podemos dejar desamparadas a las personas, a las familias que no tienen vivienda”.

Se anunció además la creación de una Defensoría Inquilinaria, un órgano que se encargará de proteger los derechos tanto de inquilinos como de arrendadores y que funcionará como instrumento de defensa ante conflictos habitacionales.

Entre los nuevos apoyos previstos para este año, se pondrá en marcha un programa de subsidios para familias que carecen de recursos suficientes para el pago de renta.