Pelea entre estudiantes de Conalep deja hasta maestros heridos en Matehuala: hay 15 detenidos l Video

Este video documenta una confrontación física entre varios jóvenes en un espacio exterior con árboles y un edificio al fondo. Se observa a múltiples individuos acercándose, interactuando físicamente y a uno en el suelo brevemente, mientras otros espectadores presencian la escena. El desarrollo de la situación incluye momentos de tensión y la posterior dispersión de algunos participantes. El entorno presenta un camino de tierra y áreas verdes.

La riña registrada este miércoles 10 de junio en CONALEP, Matehuala, dejó 15 estudiantes detenidos y un alumno lesionado, además de exponer una escalada de violencia que ya había generado tensión en el plantel durante las últimas semanas y que ahora también alcanzó a personal docente y administrativo.

El dato preliminar más alto difundido sobre las detenciones ubica en 15 estudiantes a los jóvenes asegurados tras los disturbios. Los involucrados fueron trasladados a celdas preventivas mientras se determina su situación jurídica.

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El saldo inicial también incluye a un estudiante herido que fue llevado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus lesiones.

Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones del plantel de San Luis Potosí, donde varios grupos de alumnos protagonizaron enfrentamientos en distintos puntos de la escuela. La violencia obligó a maestros, directivos y trabajadores a intervenir en un primer momento para intentar contener las agresiones.

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La pelea entre estudiantes en el Conalep de Matehuala en San Luis Potosí dejó 15 detenidos Foto: Captura de pantalla

Esa intervención dejó golpes y lesiones menores entre integrantes del personal administrativo, quienes trataron de separar a los participantes. Después ingresaron corporaciones de seguridad para restablecer el orden y resguardar el plantel.

Los enfrentamientos ya habían encendido alertas dentro y fuera del plantel

La pelea de este miércoles no apareció de manera aislada. En semanas recientes ya se habían registrado incidentes entre grupos de estudiantes, lo que elevó la tensión dentro y fuera de la comunidad escolar.

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Entre esos antecedentes figura la presencia de jóvenes encapuchados que llegaron en motocicletas a las inmediaciones de la escuela días antes. También trascendió que la noche del martes esos mismos individuos volvieron a colocarse frente al edificio escolar y se retiraron cuando docentes salieron a confrontarlos.

La secuencia de incidentes abrió cuestionamientos sobre la capacidad de control al interior del plantel. La gestión de la directora Amalia Castillo quedó bajo presión por la repetición de conflictos y por la percepción, dentro de la comunidad educativa, de que las medidas aplicadas no han frenado la escalada.

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La pregunta central, hasta ahora, tiene una respuesta parcial: sí hubo intervención policial, sí hubo personas aseguradas y sí hubo lesionados, pero todavía no existe una explicación oficial detallada sobre qué detonó la riña ni sobre el alcance de las sanciones escolares o legales que podrían derivar de los hechos.

El operativo policiaco controló la riña, pero persisten vacíos oficiales

El enfrentamiento activó un operativo de seguridad dentro del plantel después de que se reportara una pelea entre grupos rivales de jóvenes. Policías acudieron para controlar la situación, evitar que continuara la violencia y asegurar a parte de los participantes para el deslinde de responsabilidades.

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En versiones preliminares también se habló de al menos 10 detenidos, aunque el reporte más amplio elevó la cifra a 15. Tampoco se ha confirmado de manera oficial si todos los asegurados son estudiantes del plantel o si hubo participación de personas externas.

Además del alumno trasladado para recibir atención médica, se informó de varias personas golpeadas durante la jornada de violencia. Entre ellas hubo alumnos y trabajadores de la escuela que quedaron en medio de los enfrentamientos mientras intentaban frenarlos.

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La ausencia de un posicionamiento detallado por parte de las autoridades educativas mantiene abierta la incertidumbre entre madres y padres de familia, estudiantes y maestros. Hasta el cierre de la información no se habían precisado las causas de la riña ni las acciones concretas para reforzar la seguridad.

Lo ocurrido este miércoles convirtió temporalmente al plantel en un espacio bajo resguardo policiaco y dejó al descubierto una crisis de disciplina que ya mostraba señales previas. La preocupación en la comunidad escolar crece por la posibilidad de que nuevos episodios vuelvan a poner en riesgo la integridad de quienes estudian y trabajan en el lugar.

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• La riña en el CONALEP de Matehuala dejó un estudiante lesionado y hasta 15 alumnos asegurados.

• Personal administrativo y educativo sufrió golpes al intentar separar a los participantes.

• Las autoridades aún no informan oficialmente qué originó el conflicto ni qué medidas aplicarán dentro del plantel.

En otro hecho no relacionado, el pasado 5 de junio de 2026, una protesta de estudiantes del CONALEP Plantel 198 en Huixquilucan, Estado de México, derivó en un violento enfrentamiento con policías municipales y estatales. Los hechos ocurrieron en la colonia San Juan Bautista, dejando varios jóvenes y oficiales lesionados, además de personas detenidas.Detalles clave del conflicto:

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Motivo de la protesta: Los alumnos se manifestaron para exigir la destitución de la directora del plantel, Lisbeth Yasmín Vargas González.

Denuncias previas: La comunidad estudiantil acusó a la directiva de negligencia, encubrimiento de casos de acoso con armas blancas e inacción ante el consumo de drogas dentro de la escuela.