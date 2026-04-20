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Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 20 de abril

El programa pone en juego el refugio de recuperación

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Los rojos acaban de perder un integrante (ExatlonMX)
Los rojos acaban de perder un integrante (ExatlonMX)

La recta final de la novena temporada de Exatlón México se vive bajo máxima tensión tras la reciente eliminación de Karol Rojas y la inminente batalla por La Villa 360 entre los equipos rojo y azul.

Con la competencia llegando a un punto crítico, ambos conjuntos afrontan la semana 30 sabiendo que cada victoria puede marcar el destino de sus integrantes.

Filtraciones apuntan a un giro en la lucha por La Villa 360

De acuerdo con diversos spoilers difundidos en redes sociales y en las plataformas de creadores especializados, la jornada de hoy, lunes 20 de abril, podría significar el esperado regreso de los rojos a las comodidades de La Villa 360.

Si se confirman estos adelantos, los escarlatas romperían la racha azul y dejarían atrás semanas de estancia en barracas metálicas, recuperando así un espacio clave para el cierre de la temporada.

La información sobre el posible triunfo de los rojos no ha sido confirmada de manera oficial por la producción del programa.

Solo la transmisión en vivo, prevista para las 20:30 horas (tiempo del centro de México), podrá verificar el resultado.

Hasta entonces, la audiencia debe tomar los spoilers con cautela, ya que el desarrollo de la competencia ha sido sumamente disputado en las últimas semanas.

El estado de los equipos tras la eliminación de Karol Rojas

El equipo azul llega motivado tras una serie de victorias en las pruebas de supervivencia, consolidando su posición dominante en la temporada.

Este rendimiento les ha permitido disfrutar de La Villa 360 durante más de un mes, incrementando su confianza de cara al enfrentamiento de esta noche. Los celestes buscarán mantener su territorio y evitar que los rojos recuperen el control.

Por su parte, los rojos atraviesan un momento de recomposición tras la salida de Karol Rojas, quien perdió el duelo de eliminación ante Yasmín.

La pérdida ha impactado especialmente en Benjamin, uno de los más cercanos a Karol, aunque el grupo se muestra decidido a superar el golpe anímico y aprovechar la oportunidad que brinda la reducción del equipo:

“Su ausencia se siente, pero estoy enfocado más que nunca en la competencia”, expresó el atleta en el avance del programa.

Las dinámicas internas reflejan que la salida de integrantes puede beneficiar a los equipos, pues les permite perfeccionar estrategias y mejorar su rendimiento.

Los rojos apuestan a que este ajuste les ayude a revertir la tendencia negativa de las últimas semanas y volver a pelear de igual a igual.

¿Qué ocurrió con Karol Rojas y cómo afecta al Exatlón?

La eliminación de Karol Rojas se produjo tras una larga y exigente serie de pruebas, en las que el equipo rojo no logró ganar ninguna supervivencia, obligando a sus atletas a enfrentarse entre sí en el duelo decisivo.

Yasmín se impuso en la competencia directa, sellando la salida de Karol y dejando a su equipo con una baja significativa en la recta final.

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