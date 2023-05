Jean Duverger confesó si fue el culpable del despido de Burro Van Rankin en “Miembros al Aire”

Los conductores se mostraron sorprendidos con la confesión (Sale el Sol)

Jorge El Burro Van Rankin estuvo envuelto en una gran polémica después de que hace unas semanas denunció desde sus redes sociales que lo despidieron del programa Miembros al aire. Así, aunque el conductor prometió dar más detalles en un video en vivo, posteriormente decidió ya no hacerlo.

Esta situación levantó todo tipo de especulaciones, pues revistas de circulación nacional señalaron que los motivos por los que habrían sacado al famoso estarían relacionados con presunta irresponsabilidad que El Burro tenía hacia su trabajo.

Además, algo que llamó la atención fue que el actor Jean Duverger se integró como parte de los presentadores de dicho programa.

Jean Duverger reemplazó al Burro Van Rankin

Fue durante una sección de Sale el Sol donde Jean Duverger dijo de una vez por todas si su llegada a Miembros al aire estaba relacionada con la salida del Burro.

Jean Duverger y Burro van rankin son amigos (Ig burrovan/duverman)

“Vamos a hablarle al Burro para que venga una vez a contar esta historia, pero yo soy completamente ajeno de por qué mi Burrito querido ya no está en Miembros al aire”, comenzó a decir.

En este sentido, Duverger negó rotundamente que él le quitó el trabajo a su compañero y explicó las razones por las que fue contratado.

“Sí entré a Miembros al Aire, ya como un miembro oficial. El miembro oscuro... y te voy a decir muy claramente que entré en lugar de Yordi Rosado. Yordi tomó la decisión por exceso de trabajo de hacerse a un lado por el momento. Yordi me lo cedió”, explicó.

Los conductores del foro reaccionaron sorprendidos ante la declaración de Jean, pero concordaron en que él no había tenido nada que ver con el despido.

Cuáles son los rumores del despido de Burro

La revista TVNotas aseguró que platicó con una persona de la producción de Miembros al aire y dicha fuente señaló que aparentemente Burro Van Rankin llegaba en malas condiciones al foro.

El actor fue despedido de Miembros al aire (IG: 40y20laserie)

“Mira, mucho se ha especulado que si lo corrieron, que si se portó mal, que si ya tiene otras cosas o que tantas cosas más han dicho, la verdad es que ‘El Burro’, aunque es muy querido, ya estaba abusando de ser popular y tenía muchos problemas con el productor Lalo Suárez, entonces no era ni la primera vez que le llamaban la atención ni era la primera vez que lo castigaban, simplemente llegó al límite y por eso fue que lo despidieron”, se lee.

De igual manera, dicha persona habría puntualizado que: “Borracho como tal no (llegó al foro), pero con aliento alcohólico porque decía que venía de una comida y que se había tomado una que otra copa, pero cayéndose de borracho nunca pasó. También hubo muchas veces que llegaba crudo, más si las grabaciones eran o los lunes o ya para viernes, y no solo con él, también con José Eduardo y Paul que son los más chavos”.

Además, Shanik Berman dijo que supuestamente uno de los motivos por los que habrían sacado a Van Rankin tuvo que ver con un aumento de sueldo que solicitó.

“Yo pensé que era nada más de Miembros al aire, pero El Burro ya no está en Televisa. Lo sacaron de Televisa (…). No puedes exigir: ‘o nos pagan o no grabamos’ (...) Acuérdense que a todas las compañías les bajaron el sueldo. Todavía no se reponen de la pandemia y eso que hicieron un recorte bárbaro. O sea que ya no está en Televisa en nada... ya no hubo un ‘En vivo’ porque ya no está”, indicó.

Cabe señalar que, hasta el momento el exconductor de Miembros al aire no se ha posicionado respecto a los rumores señalados por dicha revista.