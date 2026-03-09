México

Benny Ibarra aclara la verdad del supuesto reencuentro de Timbiriche para el Mundial: "Una canción"

La participación en el espectáculo ‘México Vibra’ genera confusión entre seguidores tras información divergente sobre la presencia de la emblemática banda pop

La emoción por el regreso de Timbiriche despertó gran expectativa debido al anuncio de su participación en el evento “México vibra” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el marco de las celebraciones previas al Mundial 2026. Sin embargo, la realidad acerca de la presencia del grupo es diferente a lo que algunos seguidores esperaban.

Cuatro ex integrantes de TimbiricheBenny Ibarra, Diego Schoening, Mariana Garza y Alix Bauer— estarán en el evento musical “México vibra” los días 9 y 10 de junio de 2026, donde interpretarán únicamente una canción.

No se trata de un reencuentro formal, sino de una presentación breve con motivo de la Copa Mundial de la FIFA. No participarán todos los miembros históricos, y la participación de la agrupación está limitada a esos cuatro artistas.

Un reencuentro descartado por ahora

La confusión sobre un posible regreso completo del grupo surgió tras la difusión en redes sociales de rumores al respecto. Ante este escenario, Benny Ibarra fue enfático: “Muy contento de que me hayan invitado a participar en el evento ‘México vibra’”.

El músico aclaró: “Vamos a estar Alix, Mariana, Diego y yo cantando una canción emblemática de Timbiriche, que sabemos que es parte del repertorio indispensable en un mundial, pero es importante aclarar que no es un reencuentro de Timbiriche”.

Reiteró: “La banda no está planeando un reencuentro formal en estos momentos y yo sé que mucha gente así lo tomó, hubo una comunicación que así lo especificó, pero la realidad es que por ahora es nada más nosotros cuatro cantando una rolita”.

Una celebración musical de cara al Mundial

La información sobre la presencia parcial de Timbiriche fue confirmada en televisión y redes sociales. La conductora Andrea Legarreta explicó: “Lo que yo tengo entendido es que son algunos… no es así”, descartando que todos los integrantes originales estén presentes.

Legarreta precisó: “Erik no está, no está Paulina, no está Sasha”. También mencionó: “Creo que están Diego (Schoening), Benny (Ibarra), Alix (Bauer)… y Mariana (Garza)”, haciendo énfasis en el carácter limitado de la presentación.

El evento “México vibra” incluirá a artistas como Alejandro Fernández, Carín León, Lucero, Mijares, Emmanuel, Carla Morrison y la Banda El Recodo. Se celebrará los días 9 y 10 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Hasta el momento, no se han anunciado los precios ni la fecha de inicio de la venta de boletos, aunque se prevé una alta demanda por la relevancia de los participantes y la magnitud de la sede.

Cabe recordar que Timbiriche no se presenta como grupo desde la gira de su 35 aniversario en 2017. Para algunos seguidores, esta reunión parcial representa un reencuentro, pero hasta ahora no se ha concretado el regreso total del grupo.

Por ahora, la única certeza es la presencia de cuatro ex integrantes de Timbiriche en una interpretación acotada, sin un reencuentro completo previsto en esta celebración mundialista.

5 problemas de salud que

¿Cómo estará el clima en

Clima en Santiago Ixcuintla: cuál

Clima: las temperaturas que predominarán

Predicción del clima: estas son
