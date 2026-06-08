Clima en CDMX 11 de junio: ¿Lloverá en el México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026?

Aficionados y jugadores desafían una fuerte lluvia durante el partido inaugural del Mundial 2010 entre México y Sudáfrica en el estadio Soccer City de Johannesburgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se prepara para recibir el partido inaugural del Mundial 2026 de México vs Sudáfrica bajo un panorama meteorológico complicado.

Autoridades capitalinas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén que las lluvias continúen durante toda la semana, incluido el jueves 11 de junio, día en que el Estadio Banorte será escenario del arranque histórico de la Copa del Mundo.

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¿Lloverá durante el México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026?

Todo indica que sí. De acuerdo con los pronósticos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Valle de México permanecerá bajo un temporal de lluvias al menos hasta el 12 de junio, sin que se espere un día completamente despejado durante ese periodo.

La previsión contempla lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, especialmente durante las tardes y noches.

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Aunque aún no es posible determinar con exactitud la intensidad de la lluvia durante las horas del partido entre México y Sudáfrica, las condiciones atmosféricas sugieren una alta probabilidad de precipitaciones en la capital mexicana durante la jornada inaugural.

Las alcaldías más afectadas por las lluvias

Según los reportes meteorológicos difundidos por autoridades capitalinas, las zonas del sur y poniente de la ciudad serán las más expuestas a lluvias intensas durante el temporal.

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Entre las alcaldías con mayor riesgo de afectaciones destacan:

Tlalpan

Xochimilco

Milpa Alta

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Estas demarcaciones suelen registrar mayores acumulados de lluvia debido a su ubicación y características geográficas.

¿Puede suspenderse el partido por tormentas eléctricas?

La posibilidad de lluvias no significa automáticamente que el encuentro sea cancelado. Sin embargo, las tormentas eléctricas representan uno de los principales factores de riesgo para eventos deportivos al aire libre.

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La FIFA cuenta con protocolos que permiten suspender temporalmente los partidos si se detecta actividad eléctrica peligrosa en las inmediaciones del estadio. Expertos han advertido que la actual temporada de lluvias en la capital presenta una elevada frecuencia de descargas eléctricas, por lo que las condiciones climáticas serán monitoreadas permanentemente durante la inauguración.

¿Cómo estará el clima el 11 de junio?

Hasta el momento, los pronósticos apuntan a una jornada con:

Cielo mayormente nublado

Probabilidad alta de lluvia por la tarde y noche

Posiblementas eléctricas

Caída de granizo en algunas zonas

Temperaturas máximas entre 22 y 25 grados Celsius

Rachas de viento de hasta 50 km/h

Por ello, quienes asistirán al México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca deberán considerar ropa impermeable, tiempo adicional para sus traslados y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del clima conforme se acerque el silbatazo inicial del Mundial 2026.

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CDMX se alista para el Mundial bajo el temporal

Las fuertes lluvias ya han provocado en días recientes inundaciones, caída de árboles y afectaciones viales en distintos puntos de la capital. Ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México ha reforzado los trabajos de drenaje y prevención de encharcamientos de cara a la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros.

Además, las autoridades decidieron suspender clases en escuelas públicas de la capital el 11 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad y permitir que la población disfrute de la inauguración del torneo.

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