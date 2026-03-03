México

La cirugía que salvó una mano: siete horas y cero costo

Un paciente de Guerrero recuperó la movilidad de su mano izquierda gracias a una intervención compleja en el ISSSTE

La operación incluyó reconstrucción ósea, tejidos blandos y un injerto cutáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jefa de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General “Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua”, Annel Ivonne González López, lo explicó sin rodeos: “Prácticamente el paciente salió otra vez con huesos de la mano, con movilidad, con buena circulación, y con la cobertura total de la herida”.

El caso comenzó en Guerrero. El derechohabiente, de 35 años, llegó el 27 de enero al Hospital General de Jojutla “Dr. Ernesto Meana San Román”, en Morelos. Dos días después, lo trasladaron a Ciudad de México, al hospital del ISSSTE en Tláhuac.

Ahí, un equipo de especialistas programó la intervención para el 5 de febrero.

Radiografías muestran la exitosa reconstrucción de una mano severamente lesionada, realizada por el ISSSTE en un paciente que recuperó movilidad. (ISSSTE)

La operación incluyó reconstrucción ósea, tejidos blandos y un injerto cutáneo.

“En el ISSSTE se cuenta con el insumo y realmente al paciente no le costó absolutamente nada. Es una cirugía reconstructiva bastante costosa, de larga duración, muy compleja, pero en el ISSSTE se tiene todo el insumo, se cuenta con todo el material y se logró realizar este tipo de cirugía”, insistió González López.

El resultado fue posible por el equipo, el material y la tecnología disponibles.

“Si el hospital no contara con el insumo, no se hubiera podido salvar esa mano. Realmente tener el material necesario, el equipo quirúrgico especializado y la experiencia fue lo que marcó la diferencia”, resumió la especialista.

La operación duró siete horas. En un hospital privado, el procedimiento habría superado los 150 mil pesos.

Un equipo de especialistas del ISSSTE realiza una compleja cirugía reconstructiva de mano y antebrazo para un paciente de Guerrero, logrando recuperar la movilidad y circulación. (ISSSTE)

¿Quiénes tienen derecho a los servicios médicos del ISSSTE?

  • Trabajadores activos: Empleados de dependencias del gobierno federal, estatal o municipal.
  • Pensionados y Jubilados: Quienes finalizaron su relación laboral con el Estado.
  • Familiares derechohabientes: Cónyuge o concubina/o, hijos menores de 18 años (o hasta 25 si estudian), e hijos incapacitados.
  • Ascendientes: Padres o abuelos que dependen económicamente del trabajador.

¿Cómo afiliarte al ISSSTE?

Trabajador en activo:

La Dependencia o Entidad donde labora debe registrarlo ante el ISSSTE y entregarle una copia del Aviso de Alta.

Pensionado:

La Subdirección de Pensiones realiza el registro.

Ex trabajador en continuación voluntaria:

Puede solicitar la continuación voluntaria en los seguros del régimen obligatorio (excepto el seguro de riesgos del trabajo) si trabajó al menos cinco años en una Dependencia o Entidad incorporada al ISSSTE y no es pensionado.

Debe hacer el trámite en el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación ISSSTE más cercana, dentro de los 60 días hábiles posteriores a su baja.

Documentos requeridos (original y copia):

  • Último recibo de pago de sueldo.
  • Hoja(s) Única(s) de Servicios o recibos de pago para acreditar los cinco años de cotización (si su historial no está completo en la base de datos).
  • Comprobante de domicilio actual (no mayor a tres meses): recibo de luz, teléfono, estado de cuenta bancaria o comercial, contrato de arrendamiento o predial.
  • Identificación oficial: credencial de elector (IFE), pasaporte vigente o cédula profesional.

