Paola Rojas revela cómo es su relación con Zague tras escandalosa separación

Paola Rojas y Zague mantienen una relación cordial tras su separación, priorizando el bienestar de sus hijos (Archivo)

La dinámica entre Paola Rojas y Luis Roberto Alves ‘Zague’ ha vuelto a captar la atención pública, no por un nuevo escándalo, sino por la manera en que ambos han logrado mantener una relación cordial tras su escandalosa separación.

Durante una reciente entrevista en el programa de YouTube Al Volante de El Escorpión Dorado, la periodista y conductora abordó abiertamente el vínculo que conserva con el ex futbolista, sorprendiendo a la audiencia con su perspectiva conciliadora y madura.

En el diálogo con El Escorpión Dorado, Paola Rojas fue consultada de forma directa sobre la naturaleza de su relación actual con 'Zague’, luego de la polémica ruptura que ambos protagonizaron en 2018.

La separación se produjo tras la filtración de un video personal del ex delantero de la Selección Mexicana, un episodio que generó una amplia cobertura mediática, un intenso debate en redes, y que marcó el final de su matrimonio.

La periodista pidió públicamente que cesen los ataques hacia su ex esposo durante una entrevista con El Escorpión Dorado (Fotos: @Irzague / @paolarojas)

Durante su unión, la pareja tuvo dos hijos, Leonardo y Paul, quienes, según la propia conductora, han sido el eje central de sus decisiones y prioridades.

La periodista no dudó en expresar que la relación con su ex esposo es positiva, e incluso aprovechó el espacio para pedir públicamente que cesen los ataques hacia Zague. “Me llevo muy bien con él. Déjenlo en paz”, declaró Paola Rojas en la entrevista con El Escorpión Dorado, enfatizando la armonía que han logrado mantener pese a las circunstancias que rodearon su separación.

En otro momento de la conversación, la ex presentadora de Netas Divinas profundizó sobre el afecto que aún siente por Zague y la importancia que ambos otorgan al bienestar de sus hijos.

“Le tengo muchísimo cariño, vivimos años juntos increíbles, tenemos dos hijos juntos que es lo prioritario. En medio de todo el horror pensaba en mis hijos, en no lastimarlos. Zague es un buen tipo, es un buen papá y es un gran ex marido”, afirmó la periodista que hoy se desempeña en Imagen Televisión.

La expareja demostró que es posible dejar atrás el pasado y enfocarse en el bienestar de sus hijos, sorprendiendo a quienes esperaban más drama (Foto Instagram: @paolarojas)

La separación de Paola Rojas y Luis Roberto Alves Zague se confirmó en 2018, poco después de que se hiciera público el mencionado video personal del ahora comentarista deportivo, el cual, según se reportó, estaba dirigido a otra mujer.

Este hecho situó a ambos en el centro de la atención mediática, pero, con el paso del tiempo, han conseguido establecer una relación basada en el respeto y la colaboración, especialmente en lo que respecta a la crianza de sus hijos.