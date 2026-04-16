Caso Pemex se cae en EEUU: juez absuelve a Rovirosa por pruebas mal traducidas

Un tribunal federal en Houston absolvió al empresario mexicano Alexandro Rovirosa y desestimó la acusación por corrupción vinculada a Pemex, al determinar que las pruebas clave carecían de validez procesal

El caso contra el empresario mexicano Alexandro Rovirosa dio un giro definitivo luego de que un juez federal de Estados Unidos ordenara cancelar el proceso penal y conceder su absolución, al concluir que las pruebas presentadas por la fiscalía no cumplían con los estándares legales necesarios.

La decisión, formalizada en un “Memorándum y orden por la que se desestima la acusación y se concede la absolución”, se centró en un elemento crítico: la deficiente traducción de mensajes en español utilizados como evidencia clave. Según el juez, dichas traducciones no solo carecían de rigor técnico, sino que además fueron incorporadas al juicio sin permitir su debida verificación.

Traducciones sin sustento y sin testigos

El eje del fallo radica en una omisión procesal que terminó siendo determinante. La fiscalía no presentó a los traductores responsables como testigos, pese a que su intervención era esencial para sustentar la acusación.

El tribunal fue claro al señalar que, en casos donde la interpretación de un idioma extranjero es crucial, los traductores pueden convertirse en piezas clave del proceso judicial. Sin embargo, en este caso, el Gobierno estadounidense no permitió que la defensa de Rovirosa los interrogara, vulnerando su derecho a una defensa adecuada.

Esta situación debilitó de forma estructural la acusación, ya que los mensajes —supuestamente incriminatorios— no pudieron ser corroborados ni contextualizados correctamente ante la corte.

Mensajes, sobornos y artículos de lujo

El caso se construyó principalmente a partir de conversaciones extraídas del teléfono de Mario Alberto Ávila Lizárraga, exdirectivo de Pemex y presunto socio de Rovirosa, quien actualmente permanece prófugo.

El caso contra el empresario mexicano se derrumbó en una corte de Estados Unidos luego de que errores en la traducción de mensajes clave debilitaran las pruebas de sobornos ligados a contratos en Pemex.

En dichos intercambios se hacía referencia a supuestos pagos de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos para asegurar contratos millonarios. Las conversaciones incluían detalles sobre montos, acuerdos y promesas de compensaciones, como la entrega de artículos de lujo —entre ellos una bolsa de la marca Louis Vuitton y un reloj Hublot valuado en más de 12 mil dólares—.

Frases como “cumplir el trato” o alusiones directas a comisiones fueron utilizadas por la fiscalía como prueba de una red de corrupción. No obstante, la falta de una traducción certificada y verificable terminó por restarles valor probatorio.

De una condena a la absolución

Cabe recordar que Rovirosa había sido declarado culpable meses atrás por cargos relacionados con conspiración y prácticas corruptas en el extranjero, bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La acusación señalaba que, entre 2019 y 2021, se habrían pagado sobornos por aproximadamente 150 mil dólares a funcionarios de Pemex.

Sin embargo, la defensa insistió desde etapas tempranas en que las pruebas centrales presentaban irregularidades, particularmente en su traducción y en los tiempos de entrega, lo que podría violar la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Aunque en su momento el tribunal permitió que el juicio avanzara, el análisis final concluyó que las fallas eran lo suficientemente graves como para invalidar la condena.

Implicaciones para el sistema judicial

El fallo no solo implica la liberación de Rovirosa, sino que también plantea cuestionamientos sobre la solidez de los procesos judiciales en casos de carácter transnacional.

Expertos consideran que esta resolución refuerza un principio fundamental: la carga de la prueba recae en el Estado, y cualquier evidencia debe ser verificable, transparente y sujeta a contrainterrogatorio.

Además, el caso subraya la relevancia de las traducciones certificadas en procedimientos donde intervienen múltiples idiomas, ya que errores en este ámbito pueden alterar el sentido de las pruebas y comprometer la impartición de justicia.

Un caso que deja lecciones

La caída del caso contra Alexandro Rovirosa evidencia cómo fallas técnicas pueden tener consecuencias decisivas en procesos de alto perfil. También pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los estándares en la obtención, traducción y presentación de pruebas en tribunales internacionales.

Mientras tanto, su presunto socio, Mario Alberto Ávila Lizárraga, continúa prófugo, lo que mantiene abierta una parte del caso que aún podría generar nuevas implicaciones legales.