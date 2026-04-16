Ebrard confirma reunión con Jamieson Greer en el marco de las negociaciones del T-MEC: estos son los detalles de la reunión

El día lunes 20 de abril, el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, visitará México para realizar la segunda fase de conversaciones sobre la revisión del T-MEC.
Así lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 16 de abril.
“Como ustedes saben, la primera ronda de las conversaciones con miras a la revisión del tratado se llevó a cabo en Washington el mes de marzo, ahora corresponde que se haga esta segunda ronda de conversaciones en México”, informó el funcionario.
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