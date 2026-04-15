Tortas de coliflor con pollo: opción rica en proteína y fibra para mejorar la digestión

Las tortitas de pollo con coliflor logran el equilibrio justo entre sabor casero, texturas crocantes y esa ligereza ideal para cerrar el día sin culpas.
El plato es cada vez más elegido y se disfruta especialmente en cenas entre semana, cuando se busca algo que nos llene pero sin caer en excesos.
Su origen responde a la tendencia de adaptar clásicos a versiones más saludables y prácticas, manteniendo el gusto y la simpleza de ingredientes cotidianos.
Receta de tortitas de pollo con coliflor
Las tortitas de pollo con coliflor son pequeñas piezas formadas a mano, donde se combina coliflor cocida y bien escurrida con pollo picado o desmenuzado.
La mezcla se compacta y lleva un trozo de queso en el centro. Para lograr una corteza crocante sin fritura, se recubren con cereal de maíz triturado y se cocinan en freidora de aire, obteniendo una superficie dorada y crujiente.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 400 gr de pechuga de pollo cocida y picada
- 1 coliflor mediana (aprox. 500 gr)
- 2 huevos
- 80 gr de queso fresco (tipo port salut o cremoso)
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 taza de cereal de maíz sin azúcar, triturado (tipo Corn Flakes)
Cómo hacer tortitas de pollo con coliflor, paso a paso
- Cocinar la coliflor en agua hirviendo con sal hasta que quede bien tierna (aprox. 8 minutos). Escurrir y dejar enfriar. Es fundamental que quede bien seca.
- Desmenuzar la coliflor con un tenedor o pisapuré hasta obtener una textura granulada, sin trozos grandes.
- En un bol, mezclar la coliflor, el pollo picado, los huevos, el ajo, el perejil, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Integrar bien hasta lograr una mezcla homogénea y húmeda pero firme.
- Cubrir el bol y llevar a la heladera por 15 minutos para que tome cuerpo.
- Tomar porciones del tamaño de una albóndiga, aplanar en la palma y colocar un cubito de queso en el centro. Cerrar y dar forma de tortita.
- Pasar cada tortita por el cereal de maíz triturado, presionando para que se adhiera bien.
- Distribuir en la bandeja de la freidora de aire. Cocinar a 180 °C durante 15 minutos, hasta que estén doradas y crocantes. No sobrecargar la bandeja para que el calor circule bien.
- Servir calientes, acompañadas de ensalada fresca, gajos de palta o una salsa ligera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones (unas 8 tortitas medianas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 15 gr
- Proteínas: 22 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapadas, duran hasta 3 días. Se pueden freezar ya cocidas por hasta 1 mes en recipiente hermético. Para regenerar el crocante, recalentar en horno o freidora de aire.