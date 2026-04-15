Tortas de coliflor con pollo: opción rica en proteína y fibra para mejorar la digestión

Las tortitas de pollo con coliflor, un plato casero con texturas crocantes y una ligereza ideal, son cada vez más elegidas para cenas entre semana, ofreciendo una opción satisfactoria sin excesos. (Gemini)

Las tortitas de pollo con coliflor logran el equilibrio justo entre sabor casero, texturas crocantes y esa ligereza ideal para cerrar el día sin culpas.

El plato es cada vez más elegido y se disfruta especialmente en cenas entre semana, cuando se busca algo que nos llene pero sin caer en excesos.

Su origen responde a la tendencia de adaptar clásicos a versiones más saludables y prácticas, manteniendo el gusto y la simpleza de ingredientes cotidianos.

Tortitas de pollo con coliflor, una opción deliciosa y saludable que combina sabor casero y textura crocante, ideal para disfrutar en cenas entre semana sin culpas. (Gemini)

Receta de tortitas de pollo con coliflor

Las tortitas de pollo con coliflor son pequeñas piezas formadas a mano, donde se combina coliflor cocida y bien escurrida con pollo picado o desmenuzado.

La mezcla se compacta y lleva un trozo de queso en el centro. Para lograr una corteza crocante sin fritura, se recubren con cereal de maíz triturado y se cocinan en freidora de aire, obteniendo una superficie dorada y crujiente.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

400 gr de pechuga de pollo cocida y picada 1 coliflor mediana (aprox. 500 gr) 2 huevos 80 gr de queso fresco (tipo port salut o cremoso) 1 diente de ajo picado 1 cucharada de perejil fresco picado 1 pizca de nuez moscada Sal y pimienta, a gusto 1 taza de cereal de maíz sin azúcar, triturado (tipo Corn Flakes)

Cómo hacer tortitas de pollo con coliflor, paso a paso

Cocinar la coliflor en agua hirviendo con sal hasta que quede bien tierna (aprox. 8 minutos). Escurrir y dejar enfriar. Es fundamental que quede bien seca. Desmenuzar la coliflor con un tenedor o pisapuré hasta obtener una textura granulada, sin trozos grandes. En un bol, mezclar la coliflor, el pollo picado, los huevos, el ajo, el perejil, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Integrar bien hasta lograr una mezcla homogénea y húmeda pero firme. Cubrir el bol y llevar a la heladera por 15 minutos para que tome cuerpo. Tomar porciones del tamaño de una albóndiga, aplanar en la palma y colocar un cubito de queso en el centro. Cerrar y dar forma de tortita. Pasar cada tortita por el cereal de maíz triturado, presionando para que se adhiera bien. Distribuir en la bandeja de la freidora de aire. Cocinar a 180 °C durante 15 minutos, hasta que estén doradas y crocantes. No sobrecargar la bandeja para que el calor circule bien. Servir calientes, acompañadas de ensalada fresca, gajos de palta o una salsa ligera.

Las populares tortitas de pollo con coliflor, una opción casera y ligera, son perfectas para cenas entre semana, ofreciendo una combinación ideal de sabor y textura crocante sin excesos. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones (unas 8 tortitas medianas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 15 gr

Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapadas, duran hasta 3 días. Se pueden freezar ya cocidas por hasta 1 mes en recipiente hermético. Para regenerar el crocante, recalentar en horno o freidora de aire.