SEP presenta 10 recomendaciones para el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial, estas son

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) participa en la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior en México”.

Más del 60% de estudiantes y docentes en universidades mexicanas integran ya la inteligencia artificial generativa en sus actividades diarias, revelaron los resultados de la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior en México”.

Con la participación de más de 1.5 millones de estudiantes y más de 166.000 docentes, la consulta revela también que ocho de cada diez jóvenes usan estas herramientas digitales para crear textos; por ello, la Secretaría de Educación Pública convoca a transformar el modelo universitario y a diseñar políticas nacionales que aseguren el uso responsable y crítico de la tecnología.

De acuerdo con SEP, la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior en México” se convierte en el ejercicio de este tipo más extenso en el mundo. Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, resalta: “No hay antecedentes de una encuesta tan grande como ésta en todo el mundo"

La recopilación de datos, presentada ante rectoras y rectores en el Salón Iberoamericano de la sede histórica de la Secretaría, indica que nueve de cada diez participantes afirman conocer la IAG y más del 60% la emplea de manera cotidiana.

El titular de la SEP participa en la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional "Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior en México".

Estos datos, difundidos por SEP, reflejan lo que Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, califica como una “adopción acelerada en aulas y laboratorios”. La encuesta logró más de 1.27 millones de respuestas válidas, cifra que corrobora la magnitud y penetración del fenómeno.

Según la opinión de Moreno Arellano, el uso cotidiano de IAG implica un cambio profundo en las prácticas de aprendizaje, docencia y creación de conocimiento en un entorno digital cada vez más complejo.

SEP propone diez acciones para regular el uso de inteligencia artificial generativa

Ante los resultados, el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo presenta un decálogo de acciones orientado a rectoras y rectores del país.

Los puntos a considerar son los siguientes:

Reconocer que la IAG dejó de ser experimental y forma ya parte del quehacer académico habitual mexicano. Establecer lineamientos institucionales claros para su uso ético, crítico y con propósito. Impulsar la formación docente y la literacidad digital como prioridades nacionales. Transformar los planes y programas de estudio para la era de la IAG. Repensar los modelos de evaluación académica. Garantizar la literacidad en IAG para las y los estudiantes. Fijar mecanismos de colaboración para reducir brechas en acceso, capacidades y gobernanza. Incorporar la perspectiva de género en la política educativa sobre IAG. Atender el bienestar estudiantil en la era de la IAG, específicamente hablando de apoyo emocional. Fortalecer y transversalizar las humanidades y las ciencias sociales en la formación universitaria.

Delgado Carrillo convoca a las comunidades universitarias y al sector educativo a sumarse a este proceso de transformación. Plantea que de la correcta adopción de estas estrategias depende la autosuficiencia tecnológica y la soberanía nacional.

Academia enfrenta desafíos éticos y educativos

Villanueva Lomelí insiste en que la inteligencia artificial generativa, lejos de ser un riesgo solo futuro, es ya una herramienta instalada en el presente universitario. Sostiene que reconocer límites y vacíos en las respuestas institucionales es un “acto de honestidad” necesario para no quedar rebasados como país en la gestión de la tecnología.

La presencia internacional en la presentación corresponde a la UNESCO, cuyo representante en México, Andrés Morales, considera que la encuesta realizada es una aportación significativa de México al mundo porque permite identificar, entre otros apartados, las brechas de género en el acceso a la IAG. Advierte que la discusión actual trasciende lo meramente tecnológico, pues involucra el ámbito ético, filosófico, pedagógico y de derechos humanos.

Morales subraya la visión de la UNESCO: “La transformación digital sólo tiene sentido si la tecnología está al servicio de la humanidad, y no al revés, es decir, que las personas y la educación estén a su servicio."

La SEP concluye que promoverá una ruta de acción basada en principios que garanticen el uso responsable, ético y crítico de la inteligencia artificial generativa, buscando una educación superior acorde a las exigencias y riesgos del siglo XXI.