Saúl Monreal niega estar de vacaciones: “No he dejado de ir a Zacatecas todos los fines de semana”

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, anunció que no solicitará licencia a su escaño para contender por la gubernatura de Zacatecas.

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila afirmó que no solicitará licencia para separarse de su escaño debido a sus aspiraciones de participar en la selección interna rumbo a la candidatura por la gubernatura de Zacatecas.

La decisión, señala, está fuera de su control y corresponde a las dirigencias nacionales y locales de los partidos aliados, según declaraciones del legislador en entrevista.

En el marco del proceso de definición de alianzas, Monreal enfatizó que el Partido del Trabajo (PT) en Zacatecas manejó su propia estrategia en las elecciones anteriores y que persisten incertidumbres sobre su elegibilidad para la encuesta interna. “Hay una incertidumbre sobre la participación”, aseguró ante medios en el Senado.

El legislador reiteró que su única petición es ser incluido en la encuesta de la coalición, sin exigir que se le entregue de manera directa la candidatura. “Lo único que estoy pidiendo es participar en la encuesta, nada más”, precisó Monreal Ávila durante la entrevista.

Advirtió además que, aunque quede en el último lugar, le interesa que se respete su interés por contender para gobernar Zacatecas.

Ricardo Monreal aseguró que el debate de la primera propuesta de la reforma electoral fue rechazada debido a desacuerdos con el PT y el PVEM. (Foto: Cámara de Diputados)

Monreal Ávila asegura que tiene presencia en Zacatecas

Ante una pregunta sobre su candidatura y la aprobación del pueblo zacatecano, Monreal Ávila respondió que “eso es importante, que se tome en cuenta la mayoría o la voluntad de la gente para ver cómo está la opinión. Yo digo, ahí se está valorando mi trabajo, mi presencia. Yo he estado recorriendo el estado desde que inicié el Senado de la República. No he dejado de ir a Zacatecas todos los fines de semana, voy a municipios. Entonces, ahí está la presencia, que es una presencia real”.

El senador también reconoció que es importante la legislación contra el nepotismo, pues en procesos anteriores, figuras políticas han propuesto a sus cónyuges como candidatos a la gobernación. No obstante, cree que esta medida le afectará. “En mi caso, fíjense, a mí no me impulsa mi hermano a gobernador. Yo no soy el favorito del gobernador. Al contrario, yo estoy en contra y voy a ser el damnificado. Por eso he insistido que también debe de haber alguna excepción, como toda regla general, porque yo tengo 28 años ya, en este año cumplo 28 años de trayectoria y de trabajo político. Y a mí me da tristeza que me quieran limitar mi aspiración a priori.

Partidos políticos descartan al senador

Los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo se niegan a respaldar la candidatura de Monreal Ávila, luego de que Morena rechazó su postulación por tratarse del hermano del actual gobernador, en cumplimiento de la prohibición de “nepotismo electoral” que establecen los estatutos del partido.

De acuerdo con declaraciones de Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM en el Senado, este partido apoya a Carlos Puente, quien es coordinador en la Cámara de Diputados, como su aspirante para la gubernatura. Monreal Ávila tampoco cuenta con el apoyo del PT.

La decisión de Morena de excluir a Saúl Monreal responde al criterio explícito sobre vínculos familiares en cargos de poder. Con este acuerdo entre los tres partidos, Carlos Puente se perfila como el candidato conjunto para las próximas elecciones en Zacatecas.