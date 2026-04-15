México

Saúl Monreal niega estar de vacaciones: “No he dejado de ir a Zacatecas todos los fines de semana”

Saúl Monreal Ávila defiende que su trayectoria política de casi tres décadas debería ser la excepción ante la contienda

Guardar
Primer plano de Saúl Monreal Ávila, un hombre con traje azul, corbata roja y gafas, hablando a un micrófono; un smartphone graba en segundo plano
El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, anunció que no solicitará licencia a su escaño para contender por la gubernatura de Zacatecas.

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila afirmó que no solicitará licencia para separarse de su escaño debido a sus aspiraciones de participar en la selección interna rumbo a la candidatura por la gubernatura de Zacatecas.

La decisión, señala, está fuera de su control y corresponde a las dirigencias nacionales y locales de los partidos aliados, según declaraciones del legislador en entrevista.

En el marco del proceso de definición de alianzas, Monreal enfatizó que el Partido del Trabajo (PT) en Zacatecas manejó su propia estrategia en las elecciones anteriores y que persisten incertidumbres sobre su elegibilidad para la encuesta interna. “Hay una incertidumbre sobre la participación”, aseguró ante medios en el Senado.

El legislador reiteró que su única petición es ser incluido en la encuesta de la coalición, sin exigir que se le entregue de manera directa la candidatura. “Lo único que estoy pidiendo es participar en la encuesta, nada más”, precisó Monreal Ávila durante la entrevista.

Advirtió además que, aunque quede en el último lugar, le interesa que se respete su interés por contender para gobernar Zacatecas.

Ricardo Monreal aseguró que el debate de la primera propuesta de la reforma electoral fue rechazada debido a desacuerdos con el PT y el PVEM. (Foto: Cámara de Diputados)
Ricardo Monreal aseguró que el debate de la primera propuesta de la reforma electoral fue rechazada debido a desacuerdos con el PT y el PVEM. (Foto: Cámara de Diputados)

Monreal Ávila asegura que tiene presencia en Zacatecas

Ante una pregunta sobre su candidatura y la aprobación del pueblo zacatecano, Monreal Ávila respondió que “eso es importante, que se tome en cuenta la mayoría o la voluntad de la gente para ver cómo está la opinión. Yo digo, ahí se está valorando mi trabajo, mi presencia. Yo he estado recorriendo el estado desde que inicié el Senado de la República. No he dejado de ir a Zacatecas todos los fines de semana, voy a municipios. Entonces, ahí está la presencia, que es una presencia real”.

El senador también reconoció que es importante la legislación contra el nepotismo, pues en procesos anteriores, figuras políticas han propuesto a sus cónyuges como candidatos a la gobernación. No obstante, cree que esta medida le afectará. “En mi caso, fíjense, a mí no me impulsa mi hermano a gobernador. Yo no soy el favorito del gobernador. Al contrario, yo estoy en contra y voy a ser el damnificado. Por eso he insistido que también debe de haber alguna excepción, como toda regla general, porque yo tengo 28 años ya, en este año cumplo 28 años de trayectoria y de trabajo político. Y a mí me da tristeza que me quieran limitar mi aspiración a priori.

Partidos políticos descartan al senador

Los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo se niegan a respaldar la candidatura de Monreal Ávila, luego de que Morena rechazó su postulación por tratarse del hermano del actual gobernador, en cumplimiento de la prohibición de “nepotismo electoral” que establecen los estatutos del partido.

De acuerdo con declaraciones de Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM en el Senado, este partido apoya a Carlos Puente, quien es coordinador en la Cámara de Diputados, como su aspirante para la gubernatura. Monreal Ávila tampoco cuenta con el apoyo del PT.

La decisión de Morena de excluir a Saúl Monreal responde al criterio explícito sobre vínculos familiares en cargos de poder. Con este acuerdo entre los tres partidos, Carlos Puente se perfila como el candidato conjunto para las próximas elecciones en Zacatecas.

Temas Relacionados

ZacatecasPVEMPTMorenaPolítica Mexicanaeleccionesmexico-noticias

Más Noticias

Tris: todos los números ganadores del 14 de abril

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores del 14 de abril

Reportan liberación de Bertha Gómez Fong en EEUU, su proceso migratorio continuaría en libertad

Familiares de la exfuncionaria buscada por diversos delitos en México habrían confirmado su libertad

Reportan liberación de Bertha Gómez Fong en EEUU, su proceso migratorio continuaría en libertad

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 14 de abril: ¿en dónde hay congestionamientos o cierres?

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 14 de abril: ¿en dónde hay congestionamientos o cierres?

Pensión Bienestar 2026: cuándo será el próximo periodo de registros

La inscripción al programa y los pagos de 6 mil 400 y 3 mil 100 pesos depende del calendario oficial actualizado que publica la Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar 2026: cuándo será el próximo periodo de registros

Aseguran que papá de Mafer, quinceañera viral por millonaria fiesta, estaría desahuciado y con poco tiempo de vida

La supuesta condición médica de Juan Carlos Guerrero Rojas podría transformar la visión que hay sobre el lujo extravagante y el significado que tiene para la familia involucrada

Aseguran que papá de Mafer, quinceañera viral por millonaria fiesta, estaría desahuciado y con poco tiempo de vida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

Reportan clausura de casino ligado al Cártel del Noreste sancionado por EEUU

EEUU llama infame al rapero “El Makabelico” y reafirma su relación con el Cártel del Noreste

Así fue la detención en una fiesta de 28 integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa en BC

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Amigo de Ángela Aguilar rompe el silencio ante la postergación de la boda con Christian Nodal en Zacatecas

Amigo de Ángela Aguilar rompe el silencio ante la postergación de la boda con Christian Nodal en Zacatecas

Aseguran que papá de Mafer, quinceañera viral por millonaria fiesta, estaría desahuciado y con poco tiempo de vida

Aarón Mercury asegura que Mario Bautista se avergüenza de sus inicios en Televisa previo a su pelea en Supernova Génesis

ENHYPEN en México: recinto confirmado, posibles precios y preventa

Soda Stereo lanza importante prohibición para sus conciertos en México: ¿quitarán los celulares?

DEPORTES

COPRED exige sanciones y medidas contra la misoginia tras insultos contra la árbitra Katia Itzel García

COPRED exige sanciones y medidas contra la misoginia tras insultos contra la árbitra Katia Itzel García

Selección Mexicana: esta es la millonaria cifra que pagaría compañía de streaming por la Copa Oro y la Liga de Naciones

José Ramón Fernández sentencia que México nunca será campeón del mundo

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero