Actor ganador del Premio Ariel 2025 es captado en un albergue de Tepito en la CDMX

José Alberto Patiño enfrenta vulnerabilidad en la Ciudad de México tras ganar el Premio Ariel 2025, situación que preocupa a la comunidad artística. (Instagram: @mrpatoinc)

La vida de José Alberto Patiño ha dado un giro inesperado en los últimos meses. El actor, conocido por su reciente triunfo como Revelación Actoral en los Premios Ariel 2025, enfrenta una situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México que ha generado preocupación en la comunidad artística y entre sus seguidores.

De acuerdo con el intérprete, la falta de una red de apoyo ha agravado su situación., pues su madre permanece enferma en Estados Unidos y la relación con su padre está rota.

El actor relata que su ausencia de una red de apoyo se agrava por la enfermedad de su madre en Estados Unidos y su ruptura familiar. (Instagram: @mrpatoinc)

Qué pasó con José Alberto Patiño, actor que gano un Premio Ariel en 2025

Recientemente, José Alberto Patiño compartió con El Universal que su estadía en un albergue de la zona de Tepito estuvo marcada por el acoso y la incomodidad.

Su aspecto físico, con el cabello largo y ropa ajustada, provocó burlas entre los residentes del refugio: “Me fui al albergue el martes, ahí dormí solo una noche, pero me chiflan, no me siento seguro. Ayer preferí caminar toda la noche hasta que dieron las 7:00 de la mañana”, contó el actor.

Asimismo, reconoció que atraviesa una crisis de salud, pues vive con VIH y actualmente no cuenta con recursos para acceder al tratamiento que requiere para mantener estable su sistema inmunológico.

El actor rompe estigmas sobre el Premio Ariel

El contraste entre el reconocimiento público y la precariedad económica es evidente. De acuerdo con Patiño, existe una falsa percepción sobre el éxito en la industria cinematográfica.

“Se cree que por haber ganado el Ariel gano millones... que voy a cenar con Ana Serradilla o Ana Claudia Talancón, y no es así”, expusó.

Tras su despido del proyecto Pilares en mayo, el actor perdió no solo su fuente de ingresos, sino también el acceso a sus pertenencias, incluida la estatuilla del Ariel, que permanece guardada en casa de un conocido mientras espera poder recuperarla.

El artista resalta el contraste entre el reconocimiento del Premio Ariel y la realidad económica precaria que enfrentan muchos actores en México. Premio Ariel 2025 - Puerto Vallarta. (IMCINE)

Para sobrellevar la crisis, ha optado por vender objetos personales en la Alameda Central, con la ayuda de un grupo de mujeres que le permitieron instalar un pequeño puesto.

Sin embargo, debido a que la situación ha llamado la atención en redes sociales, donde seguidores y ciudadanos han comenzado a organizarse para ofrecerle apoyo y difundir su caso.

Quién es José Alberto Patiño, actor que fue captado en un albergue de Tepito

SU trayectoria de José Alberto Patiño va más allá de un momento de fama fugaz. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con especialidad en Literatura Dramática y Teatro.

Su trabajo ha sido reconocido en festivales internacionales, como el de Serbia, y ha recibido distinciones universitarias por su labor en diseño de vestuario y creación escénica.

Con más de veinte producciones en su haber, entre ellas la serie Señorita Pólvora y el cortometraje Primavera rosa en México, el actor ha defendido el teatro comunitario y la inclusión en el arte.