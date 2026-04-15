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El error en la CURP que impide cobrar becas y pensiones este mes y los que siguen

En 2026, si tu CURP no tiene la leyenda “certificada” estás fuera de programas sociales y trámites bancarios

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Las diferencias o errores entre el acta de nacimiento y la CURP pueden bloquear el acceso a programas sociales y becas estudiantiles en México - crédito: Infobae México
Las diferencias o errores entre el acta de nacimiento y la CURP pueden bloquear el acceso a programas sociales y becas estudiantiles en México - crédito: Infobae México

Miles de estudiantes, familias y beneficiarios de programas sociales pueden perder el acceso a las Becas Benito Juárez si no presentan una CURP certificada durante el registro en septiembre.

Desde octubre de 2021, la certificación de la Clave única de Registro de Población es obligatoria para trámites oficiales en México. Este proceso valida que los datos personales coincidan con el acta de nacimiento digitalizada, según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar advierte que quienes no entregan la CURP certificada quedan excluidos del registro y pierden el apoyo económico durante todo el año.

El requisito se aplica a todos los trámites federales y estatales, de acuerdo con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El documento oficial se distingue porque incluye la leyenda: “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil” en la parte inferior derecha.

Si no aparece la leyenda, el sistema puede detectar inconsistencias o falta de vinculación con el Registro Civil, lo que impide avanzar en trámites como la inscripción a becas, créditos, inscripción escolar y otros servicios públicos.

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)
Una verificación digital podría impedir el acceso a apoyos económicos si no se cumplen los nuevos requisitos del gobierno - (Cortesía)

La validación de la CURP depende de la digitalización del acta de nacimiento

La certificación de la CURP ocurre automáticamente si el acta de nacimiento está digitalizada y los datos coinciden. En registros antiguos o cuando existen errores en el acta, la CURP no puede certificarse. La nueva medida busca evitar duplicidades y registros irregulares derivados de errores de nombre o captura.

El primer paso para estudiantes interesados en la Beca Benito Juárez es descargar la CURP en el portal oficial de RENAPO y revisar si aparece la leyenda de certificación.

Si no aparece, deben comparar el acta de nacimiento y el documento de CURP: ambos deben coincidir en nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, así como sexo.

Cuando el acta y la CURP no coinciden, o la CURP no está certificada aunque los datos sean correctos, generalmente el problema se origina en el acta de nacimiento: datos incorrectos o falta de digitalización en la plataforma del Registro Civil.

Corrección de datos y obtención de la CURP certificada

Si la CURP contiene datos incorrectos, la corrección se solicita ante el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) por canales oficiales, ya sea en línea o de forma presencial.

Si el error está en el acta de nacimiento, es necesario acudir al Registro Civil del estado de nacimiento y solicitar una Aclaración Administrativa de Acta.

Los requisitos varían por entidad: algunos estados permiten el trámite en línea; otros solo de manera presencial. Se requiere:

  • acta de nacimiento
  • identificación oficial
  • comprobante de domicilio

Cuando el acta está digitalizada y los datos coinciden, la plataforma certifica automáticamente la CURP. Desde ese momento, el estudiante puede continuar con el registro para la Beca Benito Juárez y otros trámites federales que requieren una CURP certificada.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar precisa que solo el propio estudiante puede realizar el registro. Es obligatorio presentar la CURP certificada, el acta de nacimiento, identificación escolar, comprobante de domicilio y los documentos digitalizados que exige la SEP.

La ausencia de la CURP certificada puede provocar el rechazo automático del registro y retrasos en la entrega de apoyos económicos.

CURP
Una omisión en tus documentos digitales puede costarte la inscripción y el apoyo financiero durante todo el ciclo escolar - crédito: Segob

El portal RENAPO permite descargar y verificar la CURP certificada

El portal oficial de RENAPO permite descargar la CURP certificada ingresando nombre, apellidos, fecha y entidad de nacimiento.

El documento debe incluir la leyenda “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”. Si no aparece, el problema suele estar en el acta de nacimiento no digitalizada o en inconsistencias entre los datos del CURP y el acta.

El asistente virtual Ventanilla 24/7 facilita la obtención gratuita de la CURP y resuelve dudas sobre trámites federales. Una vez corregidos los errores, la certificación es inmediata.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar insiste en que solo los estudiantes con todos los documentos certificados, en especial la CURP, pueden solicitar y conservar la Beca Benito Juárez. No presentar este requisito implica perder el apoyo económico para el ciclo escolar.

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