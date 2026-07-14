Mundial 2026 reactivó hasta 15% las ventas en pequeños comercios de México: tiendas de abarrotes fueron las principales beneficiadas

Pequeños comercios son beneficiados por la Copa del Mundo en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un balance sobre el impacto que tuvo el Mundial 2026 en México, destacando una serie de aprendizajes para diversos sectores de la economía y la sociedad. El evento deportivo no solo generó entusiasmo en la sociedad, sino también un efecto palpable en la vida cotidiana y el consumo nacional.

Durante la Copa del Mundo, la ocupación hotelera y el flujo de visitantes extranjeros fueron temas de debate. Mientras que se esperaba la llegada de cinco millones de turistas, el sector reportó que apenas se alcanzó el millón. Esta diferencia generó preguntas entre los empresarios sobre la metodología utilizada para calcular las proyecciones iniciales.

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El ambiente en restaurantes y pequeños comercios fue distinto. Los restauranteros reportaron un aumento en ventas de entre 5 y 10%, aunque en las tiendas el repunte fue más pronunciado reportando una reactivación de entre 10 y 15 %, especialmente durante los partidos de la selección mexicana, según datos de ANPEC.

Repercusiones económicas y comerciales ante el Mundial 2026

El Mundial se tradujo en una bocanada de aire fresco para el consumo popular, sobre todo después de un primer trimestre complicado para la economía mexicana. El dinamismo fue evidente en la venta de productos como:

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Cerveza, refrescos y agua embotellada.

Botanas, pan, hielo, carbón y cigarros.

Alimentos preparados, desde tacos y elotes hasta antojitos tradicionales.

Souvenirs, siendo las camisetas, gorras y banderas los artículos preferidos.

El organismo resalta que este fenómeno fue temporal, pero valioso: permitió romper con la inercia de bajo consumo que se arrastraba. A pesar de tratarse de un efecto coyuntural, los pequeños comercios aprovecharon el contexto para recuperar ventas y fortalecer la relación con sus clientes habituales.

Una infografía detalla el impacto económico y social del Mundial 2026 en México, con un millón de turistas registrados y reactivación comercial, según datos de ANPEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acontecimiento también trajo consigo un incremento en la moral social, impulsado por el desempeño histórico de la selección nacional. El triunfo ante Ecuador y la llegada hasta el noveno lugar en la competencia marcaron un hito que contribuyó al ánimo colectivo.

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Desafíos, contrastes y lecciones de la Copa del Mundo

No todo fue positivo. Entre los desafíos, ANPEC enumera las alertas de seguridad emitidas por Canadá y Estados Unidos a sus ciudadanos, así como las protestas sociales previas a la inauguración. La fallida implementación de la “Ley Seca” y un operativo deficiente en el Ángel de la Independencia se tradujeron en un saldo trágico de cinco víctimas y cientos de heridos.

El inicio del torneo estuvo marcado por la incertidumbre, con manifestaciones de transportistas, madres buscadoras, maestros y normalistas. La creación de la milla mundialista (un perímetro de seguridad) reflejó la preocupación por la capacidad del país para cumplir con el compromiso internacional. Pese a ello, México logró ofrecer una experiencia positiva a los visitantes y la afición local, superando las expectativas en comparación con las otras dos sedes.

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La afición mexicana, considerada el “jugador número 12”, se distinguió por su entusiasmo y alegría en estadios y Fan Fest, consolidando la imagen hospitalaria y futbolera del país.

La marca México se fortaleció ante el mundo, a pesar de las protestas y la falta de aprovechamiento estatal del evento como ventana de certidumbre y modernidad.

El tema de los precios elevados en entradas y productos dentro de los estadios generó quejas, pero el arraigo del futbol en la sociedad mexicana garantizó estadios llenos. Persistieron también sospechas sobre el arbitraje y un favoritismo que dejó inconformes a varios sectores.