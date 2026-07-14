México

Mundial 2026 reactivó hasta 15% las ventas en pequeños comercios de México: tiendas de abarrotes fueron las principales beneficiadas

Los restauranteros reportaron un aumento en ventas de entre 5 y 10% durante la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Interior de una tienda con anaqueles llenos de productos. Banderas de México, camisetas de fútbol y varios clientes. Un televisor muestra un partido.
Pequeños comercios son beneficiados por la Copa del Mundo en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un balance sobre el impacto que tuvo el Mundial 2026 en México, destacando una serie de aprendizajes para diversos sectores de la economía y la sociedad. El evento deportivo no solo generó entusiasmo en la sociedad, sino también un efecto palpable en la vida cotidiana y el consumo nacional.

Durante la Copa del Mundo, la ocupación hotelera y el flujo de visitantes extranjeros fueron temas de debate. Mientras que se esperaba la llegada de cinco millones de turistas, el sector reportó que apenas se alcanzó el millón. Esta diferencia generó preguntas entre los empresarios sobre la metodología utilizada para calcular las proyecciones iniciales.

PUBLICIDAD

El ambiente en restaurantes y pequeños comercios fue distinto. Los restauranteros reportaron un aumento en ventas de entre 5 y 10%, aunque en las tiendas el repunte fue más pronunciado reportando una reactivación de entre 10 y 15 %, especialmente durante los partidos de la selección mexicana, según datos de ANPEC.

Repercusiones económicas y comerciales ante el Mundial 2026

El Mundial se tradujo en una bocanada de aire fresco para el consumo popular, sobre todo después de un primer trimestre complicado para la economía mexicana. El dinamismo fue evidente en la venta de productos como:

PUBLICIDAD

  • Cerveza, refrescos y agua embotellada.
  • Botanas, pan, hielo, carbón y cigarros.
  • Alimentos preparados, desde tacos y elotes hasta antojitos tradicionales.
  • Souvenirs, siendo las camisetas, gorras y banderas los artículos preferidos.

El organismo resalta que este fenómeno fue temporal, pero valioso: permitió romper con la inercia de bajo consumo que se arrastraba. A pesar de tratarse de un efecto coyuntural, los pequeños comercios aprovecharon el contexto para recuperar ventas y fortalecer la relación con sus clientes habituales.

Infografía con ilustraciones de personas, estadio, pirámide, mapa mundial, carrito de compras, gráfico y texto sobre Mundial 2026 en México.
Una infografía detalla el impacto económico y social del Mundial 2026 en México, con un millón de turistas registrados y reactivación comercial, según datos de ANPEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acontecimiento también trajo consigo un incremento en la moral social, impulsado por el desempeño histórico de la selección nacional. El triunfo ante Ecuador y la llegada hasta el noveno lugar en la competencia marcaron un hito que contribuyó al ánimo colectivo.

Desafíos, contrastes y lecciones de la Copa del Mundo

No todo fue positivo. Entre los desafíos, ANPEC enumera las alertas de seguridad emitidas por Canadá y Estados Unidos a sus ciudadanos, así como las protestas sociales previas a la inauguración. La fallida implementación de la “Ley Seca” y un operativo deficiente en el Ángel de la Independencia se tradujeron en un saldo trágico de cinco víctimas y cientos de heridos.

El inicio del torneo estuvo marcado por la incertidumbre, con manifestaciones de transportistas, madres buscadoras, maestros y normalistas. La creación de la milla mundialista (un perímetro de seguridad) reflejó la preocupación por la capacidad del país para cumplir con el compromiso internacional. Pese a ello, México logró ofrecer una experiencia positiva a los visitantes y la afición local, superando las expectativas en comparación con las otras dos sedes.

  • La afición mexicana, considerada el “jugador número 12”, se distinguió por su entusiasmo y alegría en estadios y Fan Fest, consolidando la imagen hospitalaria y futbolera del país.
  • La marca México se fortaleció ante el mundo, a pesar de las protestas y la falta de aprovechamiento estatal del evento como ventana de certidumbre y modernidad.

El tema de los precios elevados en entradas y productos dentro de los estadios generó quejas, pero el arraigo del futbol en la sociedad mexicana garantizó estadios llenos. Persistieron también sospechas sobre el arbitraje y un favoritismo que dejó inconformes a varios sectores.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa del Mundocomerciostiendas de abarroteseconomía mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro de la CDMX y Metrobús hoy 14 de julio? Estación ESIME Culhuacán sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro de la CDMX y Metrobús hoy 14 de julio? Estación ESIME Culhuacán sin servicio

Luis Alonso apuñaló a su ex pareja en la fiesta de cumpleaños de su hija en Tlajomulco: fue detenido

Tras beber y agredir a la madre de su hija, fue arrestado por los hechos ocurridos en 2025 en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco

Luis Alonso apuñaló a su ex pareja en la fiesta de cumpleaños de su hija en Tlajomulco: fue detenido

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este miércoles

¿Vas a manejar enla Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este miércoles

Persisten problemas con el agua en Ecatepec: habitantes realizan otra vez manifestación frente a la Suprema Corte

La diputada del PVEM, Miriam Silva Mata, advirtió que, de ser necesario, llegarán a instancias internacionales

Persisten problemas con el agua en Ecatepec: habitantes realizan otra vez manifestación frente a la Suprema Corte

Jornada de adopción de mascotas en CDMX: dónde y cuándo puedes llevar a casa un perro o gato

La Glorieta de los Insurgentes recibe este jueves una actividad sin costo donde capitalinos podrán convivir con animales resguardados, entregar papeles y comenzar ahí mismo el proceso para sumarlos a su familia

Jornada de adopción de mascotas en CDMX: dónde y cuándo puedes llevar a casa un perro o gato
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

La DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles: “Hay una conexión mortífera”

Paso a paso: así ubicaron y capturaron al tirador de Atlixcáyotl tras meses de investigación en Puebla

Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

El Capi Pérez y Zague se enfrentan en ‘La Cáscara del Canal De Mundial’: así fue el divertido momento en cancha

El Capi Pérez y Zague se enfrentan en ‘La Cáscara del Canal De Mundial’: así fue el divertido momento en cancha

Convocan marcha frente a TV Azteca para exigir la salida de Pedro Sola de Ventaneando: fecha y detalles

De trabajar en la Secretaría de Hacienda a la funa nacional: ¿Cómo llegó Pedro Sola a la televisión?

Hellmann’s se sube a la “funa” contra Pedro Sola con indirecta en Instagram

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

DEPORTES

Mundial Flag Football 2026: calendario oficial de las selecciones varonil y femenil de México

Mundial Flag Football 2026: calendario oficial de las selecciones varonil y femenil de México

Penta Zero Miedo vs Chad Gable: cuándo es SummerSlam 2026 y todo sobre la defensa del Campeonato Intercontinental de la WWE

¿Por qué Necaxa vs Atlante es considerado un clásico del futbol mexicano? La historia detrás de una rivalidad centenaria

Querétaro vs América: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

Necaxa vs Atlante: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido inauguración del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX