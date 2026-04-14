México

Beca Rita Cetina 2026: Cómo van los pagos de los beneficiarios

El apoyo económico organizado por calendario busca facilitar el acceso ordenado a los recursos para estudiantes

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La Beca Rita Cetina en 2026 ofrece apoyo económico a estudiantes de secundaria pública en México para continuar su formación académica.
La Beca Rita Cetina en 2026 ofrece apoyo económico a estudiantes de secundaria pública en México para continuar su formación académica.

La Beca Rita Cetina se mantiene en 2026 como un apoyo económico enfocado en estudiantes de escuelas públicas en México. Su objetivo es contribuir a que las y los jóvenes continúen su formación académica sin que los recursos sean un obstáculo.

El programa entrega el dinero mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, lo que elimina intermediarios y permite que las familias administren el recurso de forma directa. Este mecanismo facilita el acceso y uso del apoyo.

Cada beneficiario recibe 1,900 pesos de manera bimestral. En los hogares con más de un estudiante inscrito, se suman 700 pesos adicionales por cada integrante, incrementando el monto total destinado a la educación.

Organización de pagos y depósitos de abril

El programa de la Beca Rita Cetina deposita el apoyo económico directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar para mayor seguridad y facilidad de acceso.
El programa de la Beca Rita Cetina deposita el apoyo económico directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar para mayor seguridad y facilidad de acceso.

El esquema de pagos durante abril se basa en la letra inicial de la CURP de cada beneficiario. Esta estrategia permite distribuir los depósitos de forma escalonada a lo largo del mes.

Este sistema evita concentraciones en sucursales y mejora la atención en cajeros.

La dispersión en distintos días también reduce aglomeraciones. Así, cada persona puede acudir en su fecha asignada sin enfrentar largas filas o contratiempos.

Calendario oficial de depósitos en abril 2026

Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

El calendario mensual está diseñado para brindar claridad a las familias. Conocer la fecha exacta permite organizar el retiro del apoyo sin complicaciones.

Respetar el día asignado es clave para mantener el orden del proceso. Esto contribuye a que la entrega del recurso sea más eficiente.

  • Miércoles 1 de abril | Letras A, B
  • Lunes 6 de abril | Letra C
  • Martes 7 de abril | Letras D, E, F
  • Miércoles 8 de abril | Letra G
  • Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril | Letra M
  • Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 14 de abril | Letra R
  • Miércoles 15 de abril | Letra S
  • Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Acceso al apoyo y recomendaciones básicas

Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)
La Beca Rita Cetina prevé una ampliación en su cobertura para integrar a más estudiantes de niveles básicos y fortalecer el alcance del apoyo educativo en México. - (Foto: gobierno de México)

El depósito se realiza directamente en la tarjeta bancaria, lo que permite verificar el saldo sin necesidad de acudir de inmediato a una sucursal.

Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar el saldo antes de retirar el dinero y respetar la fecha correspondiente. Esto ayuda a reducir tiempos de espera.

El programa también prevé una ampliación en su cobertura, con la intención de integrar a más estudiantes en niveles básicos, fortaleciendo así el alcance del apoyo educativo.

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