Beca Gertrudis Bocanegra 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy martes 14 de abril

Los pagos dobles de la Beca Gertrudis Bocanegra comenzaron a realizarse esta semana de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario. (Becas Benito Juárez)

Los pagos dobles de la Beca Gertrudis Bocanegra comenzaron a realizarse esta semana de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Cabe recordar que el apoyo económico está destinado a jóvenes de hasta 29 años que cursan estudios en instituciones de educación superior consideradas prioritarias en Michoacán. Este beneficio tiene como finalidad evitar que los estudiantes abandonen sus estudios por falta de recursos para el traslado a sus centros educativos.

La beca ofrece $1,900 cada dos meses durante un periodo de diez meses dentro del ciclo escolar, y puede prolongarse hasta 45 meses. Para quienes estudian Medicina, la ayuda puede abarcar hasta 55 meses. Los meses de julio y agosto quedan excluidos, ya que corresponden a las vacaciones.

¿Qué beneficiarios cobran la Beca Gertrudis Bocanegra hoy martes 14 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra que reciben su pago hoy 14 de abril son aquellos cuyo primer apellido inicie con la letra C.

Calendario de pagos por letra para la Beca Gertrudis Bocanegra 2026

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Este lunes 15 de diciembre arrancó el periodo de registro para la Beca 'Gertrudis Bocanegra'. Foto: X/@ARBedolla.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

¿Cómo saber si ya me llegó el apoyo del programa?

La entrega del apoyo económico de la Beca Gertrudis Bocanegra ha generado expectativa entre los beneficiarios por la modalidad de pago doble correspondiente al inicio del año. El monto cubre los bimestres enero-febrero y marzo-abril, lo que representa un ingreso acumulado para quienes forman parte del programa.

Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

Para quienes desean confirmar si el dinero ya está disponible, existen varias vías oficiales. El Buscador de Estatus en la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx permite consultar de manera rápida usando la CURP. También es posible acudir a las ventanillas o a los cajeros automáticos del Banco Bienestar, donde se puede verificar el saldo y, si corresponde, retirar el apoyo.

Las fechas exactas de depósito pueden consultarse en el calendario publicado por las autoridades responsables del programa. Este documento detalla los días en que cada grupo de beneficiarios recibe el pago, lo que ayuda a planificar el retiro y el uso de los recursos.