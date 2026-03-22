Beca Gertrudis Bocanegra 2026: dónde hacer el registro y cuál es la fecha límite para solicitar el Apoyo al Transporte

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (Foto: Gobierno de México)

La Beca Gertrudis Bocanegra se encuentra dentro de las acciones promovidas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre las que figuran la creación de nuevos bachilleratos tecnológicos, la expansión de instalaciones educativas ya existentes y el establecimiento de ciberbachilleratos con acceso a internet y formación integral. Todas estas iniciativas tienen como propósito ampliar el alcance de la educación y favorecer las condiciones de ingreso y continuidad de los jóvenes en la región.

Este programa se caracteriza por su naturaleza pública y su total independencia de intereses políticos, guiándose únicamente por criterios de desarrollo social conforme a los lineamientos de las autoridades responsables.

Este lunes 15 de diciembre arrancó el periodo de registro para la Beca 'Gertrudis Bocanegra'. Foto: X/@ARBedolla.

¿Dónde hacer el registro a la Beca Gertrudis y cuál es la fecha límite?

En este contexto, Julio León, al frente de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), comunicó en sus redes sociales la apertura de un nuevo periodo de registro para la Beca Gertrudis Bocanegra, el cual se desarrollará a partir del próximo lunes 23 de marzo.

Cabe señalar que los registros se llevarán a cabo en línea a través de la página oficial becagertrudisbocanegra.gob.mx y estarán disponibles hasta el 27 de marzo.

El formulario alojado en el portal becagertrudisbocanegra.gob.mx requiere que quienes deseen completarlo dispongan previamente de su Llave MX activa. Tras el envío de la solicitud, la información proporcionada por cada aspirante entra en un proceso de validación orientado a comprobar su autenticidad.

El registro a la Beca Gertrudis Bocanegra comenzará a partir del próximo 23 de marzo (X@BecasBenito)

Durante la convocatoria, las y los estudiantes de educación superior deben reunir la totalidad de los documentos exigidos y asegurarse de que sus datos permanezcan vigentes para evitar dificultades al realizar el trámite.

Documentos para el registro

Para completar el registro, es necesario presentar la CURP, la Clave de Centro de Trabajo (CCT), un comprobante de domicilio emitido en los últimos tres meses y una identificación oficial digitalizada, que puede ser INE, cartilla, cédula profesional, pasaporte o credencial del INAPAM. En el caso de postulantes menores de edad, se requiere además ingresar los datos de la madre, padre o tutor: CURP, número de teléfono móvil y, de forma opcional, dirección de correo electrónico.

Objetivo y beneficios de la beca

La iniciativa está dirigida a jóvenes que viven en Michoacán, cursan estudios en instituciones de educación superior y pueden demostrar que atraviesan dificultades económicas, priorizando a quienes presentan problemas para afrontar los gastos de transporte.

El propósito fundamental de la Beca Gertrudis Bocanegra consiste en favorecer la permanencia universitaria de estos jóvenes, mediante un apoyo que cubre los desembolsos diarios en transporte público y traslados.

El propósito fundamental de la Beca Gertrudis Bocanegra consiste en favorecer la permanencia universitaria de estos jóvenes, mediante un apoyo que cubre los desembolsos diarios en transporte público y traslados.

Cada beneficiario recibirá un monto de mil 900 pesos de manera bimestral, suma destinada de forma específica a costear los trayectos de los estudiantes hacia sus centros de estudio.