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Xóchitl Gálvez acusa que hijos de AMLO tienen negocios en Tren Maya y refinería Dos Bocas: “Los privilegios no han terminado”

La excandidata presidencial respondió a las declaraciones de la presidenta sobre los hijos de Vicente Fox y Marta Sahagún

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Xóchitl Gálvez acusó que los hijos del exmandatario tienen negocios en el Tren Maya y la refinería. | Jovani Pérez
Xóchitl Gálvez acusó que los hijos del exmandatario tienen negocios en el Tren Maya y la refinería. | Jovani Pérez

Xóchitl Gálvez Ruiz, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que presuntamente el exmandatario panista, Vicente Fox, facilitó negocios para los hijos de su esposa, Marta Sahagún, durante el sexenio del 2000 al 2006.

En su cuenta de X, Gálvez Ruiz mostró un video del momento en que la presidenta hizo la acusación durante un evento el sábado pasado, en el cual también señaló a los expresidentes Felipe Caderón y Enrique Peña Nieto de “acabarse los grandes yacimientos de petróleo” en México, en medio de la polémica sobre el fraking.

En este sentido, la exsenadora panista afirmó que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador tienen negocios relacionados a la operación del Tren Maya y la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, ambas obras prioritarias del exmandatario morenista.

Detalló que presuntamente, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, “han hecho negocios con el balasto del Tren Maya”, con la compra de medicamentos y “en la refinería de Dos Bocas”, sin dar mayores detalles.

“Hablando de hijos, presidenta, se le olvida mencionar a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que vaya que han hecho negocios con el balasto del Tren Maya, con los medicamentos, en la refinería de Dos Bocas”, dijo la excandidata presidencial.

En la misma publicación, la también empresaria aseveró que “los privilegios” no se han acabado, al recalcar que los hijos del expresidente han presumido viajes de lujo a Europa y Asia, sin que se investigue el origen de sus recursos.

“¿Y los privilegios? Esos no se han acabado. ¿Qué tal los viajes a Japón, a Europa? Puras salas VIP y usted no se ha atrevido a investigarlos", dijo en el video.

El sábado pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a los expresidentes del PAN y PRI de agotar los grandes yacimientos petroleros durante sus gobiernos, al afirmar que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón la producción petrolera alcanzó 3.4 millones de barriles diarios, más del doble de lo que se produce actualmente.

Aseveró que la mayoría de ese petróleo se exportaba y que los ingresos en dólares, que sumaron cientos de miles de millones, no se reflejaron en obras de infraestructura ni en beneficios tangibles para la población.

Asimismo, cuestionó el destino de esos recursos y señaló que las políticas neoliberales favorecieron a las élites y empobrecieron al pueblo.

En marzo pasado, Xóchitl Gálvez Ruiz le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum auditar las obras de infraestructura realizadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de la explosión en la refinería ‘Olmeca’ en Dos Bocas, Tabasco, que dejó dos personas muertas.

Desde su cuenta de X, Gálvez calificó los proyectos prioritarios de López Obrador como “obras faraónicas y corruptas”.

Acusó que estas obras se construyeron “a las prisas” y estuvieron a cargo de “gente incapaz”.

Sostuvo que la falta de planeación y la corrupción en proyectos como Dos Bocas y el Tren Transístmico han tenido consecuencias graves, incluyendo la pérdida de vidas humanas.

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