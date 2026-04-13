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¿Te rechazaron la devolución? Cómo corregir tu Declaración Anual del SAT para recuperar tu saldo a favor en abril

El SAT explica cómo corregir errores en la Declaración Anual, presentar declaración complementaria y recuperar saldos a favor

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El SAT recibe las declaraciones anuales por todo el mes de abril.
El SAT explica cómo corregir errores en la Declaración Anual, presentar declaración complementaria y recuperar saldos a favor. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Muchos trabajadores y profesionistas enfrentan cada abril dudas sobre la devolución, saldo a favor, y la forma correcta de corregir errores en la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El propio SAT aclara: “Cuando exista inconsistencia en los datos presentados en la declaración, puedes modificarla y generar una declaración complementaria. Así corriges la información y puedes recuperar el saldo a favor”.

El organismo fiscal mexicano precisa en su portal oficial sat.gob.mx los pasos a seguir: “Debes ingresar a la sección ‘Presenta tu declaración anual’ en sat.gob.mx, seleccionar la opción de declaración complementaria y elegir el motivo del cambio”. El saldo a favor “puede reembolsarse si se validan los datos actualizados”, de acuerdo con información institucional.

Un comunicado del organismo fiscal mexicano indica: “La devolución puede rechazarse cuando hay errores en los datos bancarios, omisión de ingresos o deducciones improcedentes”.

Ante este rechazo, la recomendación es “verificar errores y proporcionar la información correcta para volver a solicitar la devolución”, de acuerdo con la autoridad fiscal.

Cómo corregir errores en la Declaración Anual

El SAT recibe las declaraciones anuales por todo el mes de abril.
El usuario debe leer cuidadosamente los requisitos y observaciones del sistema antes de enviar la declaración modificada. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

Para quienes enfrentan errores, el SAT señala que la posibilidad de realizar una declaración complementaria es la vía oficial para corregir datos.

El contribuyente debe identificar si la inconsistencia corresponde, por ejemplo, a ingresos omitidos, deducciones indebidas o errores en los datos bancarios proporcionados.

De acuerdo con el organismo fiscal mexicano, una vez localizada la falla, se debe ingresar nuevamente a sat.gob.mx, elegir la sección de Declaración Anual y seguir el procedimiento para cargar la información rectificada. La plataforma solicita que se seleccione el motivo de la corrección y que se adjunte la documentación necesaria según sea el caso.

El SAT también sugiere leer cuidadosamente los requisitos y observaciones del sistema antes de enviar la declaración modificada. Así, el usuario puede evitar nuevos rechazos y agilizar el futuro proceso de devolución.

Proceso y tiempos de devolución

El SAT recibe las declaraciones anuales por todo el mes de abril.
Los usuarios deberán volver a proporcionar sus datos bancarios correctos. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

El SAT detalla que el proceso de revisión tras corregir la declaración “puede tardar entre diez y cuarenta días hábiles”. Durante ese periodo, el contribuyente tiene acceso al apartado “Seguimiento de Devoluciones” para rastrear y consultar el estatus de su trámite.

Si se recibe una negativa en la devolución, el organismo fiscal mexicano reitera los motivos frecuentes: errores en la CLABE interbancaria, omisión de ingresos o gastos no justificables. En estos casos, es crucial “proporcionar la información correcta para volver a solicitar la devolución”.

La comunicación con la autoridad también incluye el uso de servicios digitales que permiten aclarar dudas. El chat en línea y llamadas a MarcaSAT facilitan el acompañamiento personalizado y la resolución de problemas específicos relacionados tanto con la declaración complementaria como con la devolución.

En caso de requerir asistencia adicional, estos canales, disponibles directamente en sat.gob.mx, permiten al contribuyente agilizar el proceso y resolver cualquier tema relacionado con sus obligaciones fiscales.

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