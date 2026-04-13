México

Presentó intoxicación etílica y no respetó un tope: procesan a Kevin “N” por atropellar a familiares afuera del hospital IMSS en Tecámac

El sujeto provocó que 4 personas murieran y 11 resultaran lesionadas cuando se encontraban afuera del Hospital Regional Número 200

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Kevin, el enfermero de 21 años, que fingió tener 16 para no ser detenido, fue ingresado al penal tras salir del hospital tras resultar con lesiones tras matar a cuatro familiares afuera del hospital del IMSS Foto: Fiscalía Edomex
Kevin, el enfermero de 21 años, que fingió tener 16 para no ser detenido, fue ingresado al penal tras salir del hospital tras resultar con lesiones tras matar a cuatro familiares afuera del hospital del IMSS Foto: Fiscalía Edomex

Kevin “N” fue vinculado a proceso por un juez por su probable responsabilidad en el atropellamiento masivo ocurrido afuera del Hospital Regional Número 200 del municipio Tecámac, Estado de México, que dejó 4 personas muertas y 11 lesionadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el sujeto es acusado de los delitos de homicidio en agravio de cuatro personas y lesiones de once, así como por daño en los bienes derivado del hecho de tránsito ocurrido el pasado 6 de abril.

Durante la continuación de su audiencia, realizada en los juzgados de Ecatepec, el juez resolvió iniciar el proceso legal contra el sujeto. Asimismo, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para Kevin “N”, por lo que permanecerá recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Peritajes confirmaron que presentaba intoxicación etílica y no conducía con precaución

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La investigación en contra de Kevin “N” está relacionada con un incidente en el que presuntamente conducía un vehículo tipo sedán y, en algún momento perdió el control.

El automóvil colisionó contra otro vehículo que estaba estacionado afuera del hospital mencionado, lo que provocó que cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) fallecieran y once más resultaran lesionadas.

De acuerdo con testigos, una familia esperaba información médica sobre la salud de una de sus parientes internada en el hospital, quienes fueron embestidos por el vehículo que conducía Kevin “N”.

Algunas personas relataron que intentaron apartar a los menores que se encontraban en el sitio para evitar que fueran alcanzados por el vehículo, pero en el esfuerzo no pudieron salvar a las dos mujeres y hombres que murieron.

Tras los hechos, ocurridos durante la madrugada del 6 de abril, elementos de la Guardia Civil de Tecámac detuvieron al conductor y lo presentaron ante el Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación.

De acuerdo con las diligencias realizadas, las autoridades pudieron establecer que Kevin “N” presentaba una concentración etílica de 98 mg/dL al momento del accidente.

Foto: FGJEM
Foto: FGJEM

Las pruebas también concluyeron que el conductor no observó las medidas de precaución ni limitó su velocidad a un nivel seguro considerando la topografía del lugar, el tránsito vehicular y su pericia como conductor, mientras se encontraba en estado psicofísico alterado por intoxicación etílica.

El informe detalla que Kevin “N” no respetó un tope que también se encuentra en el sitio, lo que derivó en la pérdida de control del automóvil.

Kevin “N” permanecerá en prisión mientras se realizan las investigaciones complementarias durante los tres meses establecidos por la autoridad juridicial, por lo que será en junio cuando se establezca la probable responsabilidad del sujeto en la muerte de cuatro personas y las lesiones a 11 más.

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