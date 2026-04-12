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¿Tu perro o gato falleció y no sabes qué hacer con sus restos? Descubre un lugar dónde cremarlo en la CDMX

Quítate un peso de encima y descubre dónde puedes llevar para que cremen a tu mascota

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Quítate un peso de encima y descubre dónde puedes llevar para que cremen a tu mascota. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Quítate un peso de encima y descubre dónde puedes llevar para que cremen a tu mascota. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La pérdida de una mascota representa uno de los momentos más dolorosos en la vida de una persona, ya que además de la perdida emocional existe una incertidumbre sobre qué hacer con los restos del animal.

A diferencia de las despedidas humanas, con rituales establecidos y apoyo social, el duelo por un compañero fiel suele vivirse en soledad, lo que complica aún más la toma de decisiones prácticas.

Un lugar para cremar a tu mascota si vives en Ciudad de México

El altar de Día de Muertos en Hoboken rinde homenaje a mascotas fallecidas y fortalece la comunidad local.
El animal puede ser cremado en grupo o de forma individual. (Sweet Lazy Life/Sandra Manay)

El Crematorio para Mascotas ‘Xoloitzcuintle’, en la Alcaldía Miguel Hidalgo (Panteón Dolores, Acceso 5 Constituyentes, junto a la estación Cablebús Charrería), ofrece una opción accesible para la despedida final de tu compañero. Con precios bajos y procesos respetuosos, es ideal para quienes buscan simplicidad en un momento complicado.

Los dueños pueden elegir entre cremación comunitaria (sin rescate de cenizas) o individual (con entrega de cenizas en bolsa plástica; no hay urnas a la venta ni donación):

Cremación comunitaria

  • 1 a 20 kg: $473
  • Más de 20 kg: $787

Cremación individual

  • 0 a 10 kg: $416
  • 11 a 20 kg: $623
  • 21 a 40 kg: $1,247
  • 41 a 70 kg: $1,663

Requisitos obligatorios

  • No llevar placas ni objetos metálicos.
  • Copia de identificación del responsable.
  • Envolver al animal en tela desechable e introducirlo en bolsa negra.
  • Si no hay servicio el día solicitado, conservarlo en tela y bolsa, dentro de un contenedor frío con hielo.

Cabe destacar que no hay venta ni donación de urnas; las cenizas se entregan directamente al propietario en una bolsa plástica, lo que simplifica el proceso en un momento tan delicado.

El horario de servicio opera de lunes a viernes a las 8:00, 11:00 y 13:00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos se extiende a las 8:00, 11:00, 13:00 y 17:00 horas. Para agendaciones o dudas, contacta al 55 9130 4278 o 55 7920 1914.

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