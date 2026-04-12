KARD regresa a México: el grupo de K-pop llegará con su gira Where To Now? In Latin America

El grupo surcoreano de K-Pop KARD vuelve a México. (enlive)

La agrupación surcoreana KARD prepara un reencuentro con sus seguidores en la Ciudad de México.

La cita forma parte de la gira Where To Now? In Latin America, una serie de conciertos que refuerza la conexión entre el cuarteto y el público latinoamericano.

El grupo tiene previsto ofrecer un espectáculo el jueves 21 de mayo en el Centro de Espectáculos La Maraka.

Dónde se venderán los boletos

Los boletos para este evento ya pueden adquirirse a través del sistema Arema y en las taquillas del recinto.

La visita de KARD responde a una demanda constante por parte de los fans mexicanos, quienes han acompañado al grupo desde sus primeros lanzamientos y han hecho de México una parada recurrente en sus giras internacionales.

KARD y la escena K-pop en México

El grupo de K-pop KARD tendrá su concierto el 21 de mayo (enlive)

Integrado por BM, Somin, J.Seph y Jiwoo, el grupo surcoreano ha construido una identidad única dentro del K-pop gracias a su formación mixta y a la fusión de géneros que caracteriza su música.

Desde su debut en 2016, KARD ha apostado por sonidos que combinan el pop coreano con ritmos latinos, tropical house y dancehall.

Esta mezcla ha sido clave para captar la atención de una audiencia global y para consolidar el apoyo de su base de seguidores, conocida como Hidden KARD.

Con temas como “Oh NaNa”, “Don’t Recall” y “Rumor”, el cuarteto logró posicionarse rápidamente en plataformas digitales, marcando pauta dentro del panorama internacional del K-pop.

El repertorio del grupo se ha ampliado con canciones como “Hola Hola”, “GUNSHOT” y “Ring The Alarm”, piezas que suelen ocupar un lugar central en sus presentaciones en vivo.

KARD en México

Kard se había presentado en Frontón México Foto: By DaftTaengk - https://www.youtube.com/watch?v=rfNPecf8Hk4, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58324034

La presentación promete un recorrido por los momentos más característicos de la discografía de KARD.

El espectáculo se anuncia como una experiencia donde se combinan coreografías elaboradas, producción visual y una interacción constante con los asistentes, elementos que han distinguido los conciertos del grupo en distintas ciudades del mundo.

La relación entre KARD y América Latina, según han señalado los propios integrantes, se refleja tanto en la afinidad por la cultura regional como en la energía que transmiten durante sus actuaciones.

Esta conexión ha convertido a la región en un destino prioritario dentro de las giras internacionales del grupo, que ha manifestado su interés por mantener un vínculo cercano con el público latinoamericano.

Para quienes se preguntan qué implica la llegada de KARD a La Maraka, la respuesta es clara: el evento ofrece a los fans capitalinos la oportunidad de disfrutar en directo de uno de los conjuntos más representativos del K-pop contemporáneo, en un formato que privilegia tanto la música como el espectáculo escénico.

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