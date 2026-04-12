Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este sábado

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante de México, el aeropuerto capitalino reporta el estatus en en vivo de sus vuelos.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de hoy.
Los vuelos cancelados y retrasados de hoy
Vuelo: TK189
Destino: Estambul
Aerolínea: Turkish Airlines
Hora: 03:35
Estado: Demorado
Vuelo: VB1232
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4480
Destino: Chetumal
Aerolínea: Volaris
Hora: 05:30
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1120
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:35
Estado: Cancelado
Vuelo: Y41370
Destino: Acapulco
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1058
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:30
Estatus: Cancelado
Vuelo: UA1567
Destino: Wa Dulles
Aerolínea: United Airlines
Hora: 08:45
Estado: Demorado
Vuelo: VB1022
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 10:30
Estatus: Cancelado
Vuelo: UA428
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 10:30
Estado: Cancelado
Vuelo: UA1064
Destino: Newark
Aerolínea: United Airlines
Hora: 10:30
Estatus: Cancelado
Vuelo: Y4780
Destino: Orlando
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:05
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4246
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:05
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4142
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 12:00
Estado: Demorado
Vuelo: UJ780
Destino: Cancun
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 12:00
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1182
Destino: P.Escondido
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 12:30
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1104
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 13:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4450
Destino: Cozumel
Aerolínea: Volaris
Hora: 13:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM494
Destino: Seattle
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 14:58
Estado: Demorado
Vuelo: VB1092
Destino: Huatulco
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1254
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:00
Estado: Demorado
Vuelo: AA2547
Destino: L.Angeles
Aerolínea: American Airlines
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM318
Destino: Tuxtla
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:05
Estado: Demorado
Vuelo: Y4144
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 18:10
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4242
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 18:20
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1352
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 19:20
Estado: Demorado
Vuelo: JJ8113
Destino: Sao.Paulo
Aerolínea: LATAM Airlines
Hora: 21:00
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.