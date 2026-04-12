Ajonjolí: la semilla que sorprende por sus efectos en la memoria, corazón y la digestión

El ajonjolí destaca en la nutrición mexicana por su aporte de grasas insaturadas, proteínas y minerales esenciales para la salud. - (Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú)

El ajonjolí, una semilla ampliamente utilizada en la cocina mexicana y en otros países, se posiciona como un aliado relevante para la salud. De acuerdo con El Poder del Consumidor, su composición nutricional lo ubica como una opción valiosa dentro de una alimentación equilibrada y variada. Estas semillas pequeñas han ganado reconocimiento no solo por su sabor distintivo, sino también por el aporte de nutrientes fundamentales para el bienestar general.

En porciones pequeñas, como una cucharada de 10 gramos, el ajonjolí aporta energía y nutrientes clave. Contiene grasas saludables, principalmente insaturadas, proteínas de buena calidad, carbohidratos complejos y minerales esenciales como calcio, fósforo, potasio y magnesio. Esta combinación lo vuelve una alternativa práctica para complementar la dieta diaria de personas de distintas edades y estilos de vida. Además, es fácil de integrar en diferentes platillos, desde panes y ensaladas hasta sopas, guisos y aderezos.

Más allá de su sabor y versatilidad en la cocina, el ajonjolí destaca por sus beneficios en distintas áreas del organismo, desde el sistema digestivo hasta la salud emocional. Es un ingrediente que no solo aporta textura y aroma a los alimentos, sino que también contribuye a mantener el equilibrio interno del cuerpo.

Nutrientes que apoyan el equilibrio del organismo

La semilla de ajonjolí se integra fácilmente en panes, ensaladas, sopas y guisos, enriqueciendo la dieta diaria de todas las edades. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajonjolí contiene una mezcla de elementos que favorecen el funcionamiento general del cuerpo. Sus grasas insaturadas y la lecitina contribuyen a reducir los niveles de colesterol en la sangre, ayudando a mantener una mejor salud cardiovascular. Consumir ajonjolí de manera regular puede ser útil en la prevención de enfermedades relacionadas con el corazón.

El contenido mineral fortalece huesos y músculos, mientras que las proteínas apoyan procesos básicos del organismo, como la regeneración celular. Este conjunto de nutrientes también se asocia con la prevención del agotamiento físico y mental, lo que resulta relevante en contextos de alta demanda física o estrés constante.

Otro punto relevante es su posible impacto en la memoria y el estado de ánimo. Sus propiedades pueden ayudar a enfrentar el estrés, la depresión y el insomnio, convirtiéndose en un complemento interesante para el bienestar integral.

Fibra y beneficios digestivos clave

El aporte nutricional del ajonjolí lo convierte en un ingrediente clave para fortalecer la salud integral al incorporarse en la alimentación cotidiana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los componentes más importantes del ajonjolí es su aporte de fibra. Este elemento favorece el tránsito intestinal, previniendo problemas como el estreñimiento y contribuyendo a la limpieza del sistema digestivo. La fibra también juega un papel importante en el control de los niveles de glucosa en la sangre, ayudando a mantener una estabilidad energética durante el día y evitando picos bruscos.

Gracias a estas propiedades, el ajonjolí no solo nutre, sino que también ayuda a regular funciones esenciales del organismo, consolidándose como un ingrediente sencillo con beneficios amplios cuando se integra de forma regular en la alimentación cotidiana.