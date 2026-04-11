México brilla en Chile: Itzamary González conquista el oro en el Panamericano de Natación Artística de Santiago 2026

La nadadora mexicana Itzamary González se coronó campeona en el Solo Libre Femenil Senior del Campeonato Panamericano de Natación Artística en Santiago 2026, tras una actuación que le valió una calificación de 218.3038 puntos y la medalla de oro.

Su rutina final cerró la competencia individual con una ejecución sólida que la colocó en lo más alto del podio.

Oro para México en el Panamericano de Natación Artística

La presentación de González destacó por la dificultad técnica, la sincronía y la continuidad en cada transición, sin interrupciones visibles durante su ejecución.

La puntuación final se definió en los apartados de impresión artística y elementos obligatorios, donde logró la diferencia necesaria para asegurar el primer lugar.

El resultado significó el cierre de su participación individual en el certamen con una cosecha importante: dos medallas de oro en solo libre y equipo libre, además de dos preseas de plata en dueto libre y equipo técnico, consolidando a México como una de las delegaciones más consistentes del campeonato.

México mantiene protagonismo en la disciplina

(REUTERS/Maye-E Wong)

La actuación de Itzamary González se suma a la línea ascendente que ha mostrado en el ciclo internacional, en el que México ha logrado mantenerse competitivo en eventos de alto nivel dentro de la natación artística.