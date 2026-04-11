La Paz fortalece su sistema hídrico al implementar el C4 del agua y para vigilar la red en tiempo real

Milena Quiroga impulsa una estrategia basada en tecnología, sectorización y nuevos proyectos de infraestructura para enfrentar la escasez de agua, uno de los principales desafíos estructurales de la ciudad

En La Paz, Baja California, el acceso al agua potable se ha convertido en uno de los problemas más urgentes para la población. Las condiciones climáticas propias de la región, caracterizadas por la baja disponibilidad de recursos hídricos, sumadas al crecimiento urbano acelerado, han generado una presión constante sobre el sistema de abastecimiento.

Ante este escenario, la administración encabezada por Milena Paola Quiroga Romero ha planteado una estrategia que combina infraestructura, monitoreo en tiempo real y planeación técnica, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la distribución del agua.

Tecnología para monitorear el agua: el “C4 hídrico”

Uno de los ejes centrales de esta política pública es la implementación del llamado “C4 del agua”, un centro de monitoreo que permite supervisar en tiempo real la operación de la red hidráulica.

A través de esta herramienta, el gobierno municipal puede detectar fugas, identificar fallas en el sistema e incluso ubicar irregularidades en el consumo. Este modelo busca optimizar la toma de decisiones operativas y reducir pérdidas, uno de los principales problemas en la distribución del agua en zonas urbanas.

El uso de tecnología aplicada al manejo del recurso hídrico representa un cambio en la forma de administrar el sistema, al pasar de esquemas reactivos a una gestión basada en datos.

Sistema hidráulico en La Paz: infraestructura, monitoreo en tiempo real y obras estratégicas forman parte de la estrategia para enfrentar la crisis de agua en la ciudad

Sectorización y medición: claves para mejorar el servicio

Además del monitoreo digital, la estrategia contempla la sectorización de la red hidráulica. Este proceso consiste en dividir el sistema en distintas zonas para controlar de manera más eficiente la distribución del agua.

La instalación de medidores también forma parte de este plan, ya que permite conocer con mayor precisión el consumo real y detectar anomalías. Ambas acciones buscan reducir fugas, mejorar la presión del servicio y garantizar una distribución más equitativa.

De manera paralela, se han impulsado trabajos de rehabilitación de infraestructura existente, con el fin de modernizar tuberías y sistemas que, en muchos casos, presentan deterioro por antigüedad.

Presa El Novillo: apuesta a mediano plazo

Dentro de los proyectos estratégicos, destaca la presa El Novillo, concebida como una alternativa para incrementar la disponibilidad de agua en el municipio.

Este tipo de obras busca complementar las acciones operativas con soluciones de mayor alcance, orientadas a garantizar el abastecimiento en el mediano y largo plazo. La construcción de nueva infraestructura resulta clave en un contexto donde la demanda supera la capacidad actual del sistema.

Un enfoque técnico para un problema urbano complejo

El perfil de Milena Paola Quiroga Romero, con formación en ingeniería civil, ha influido en la manera en que se aborda la problemática del agua. Su gestión se caracteriza por priorizar la planeación, el uso de información operativa y la continuidad de proyectos.

En conjunto, las acciones implementadas reflejan un enfoque técnico-administrativo orientado a mejorar la eficiencia del sistema hidráulico en La Paz.

Aunque los resultados dependerán de factores como la disponibilidad natural del recurso y el crecimiento urbano, la estrategia busca sentar bases para enfrentar una crisis que, lejos de ser coyuntural, forma parte de los retos estructurales de la ciudad.