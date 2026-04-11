México

La crisis de ciberseguridad que el gobierno niega, minimiza o evita ya tiene consecuencias reales

Primeras semanas de abril evidencian vulnerabilidad estructural con filtraciones masivas de datos, ataques a la Secretaría de Marina y al Servicio de Administración Tributaria, y casos de ransomware contra empresas mexicanas

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Víctor Ruiz es analista y consultor en temas relacionados con ciberseguridad. (Silikn)
Víctor Ruiz es analista y consultor en temas relacionados con ciberseguridad. (Silikn)

La reciente filtración masiva de información en la plataforma de control de accesos portuarios de la Secretaría de Marina (SEMAR) no es solo otro incidente de seguridad informática: es la confirmación de un fracaso estructural del Estado mexicano en la protección de infraestructuras críticas. La exposición de datos sensibles de aproximadamente 640 mil trabajadores —incluyendo rasgos biométricos, RFC, tipo de sangre y ubicación laboral— transforma una brecha digital en una amenaza tangible para la seguridad física del país. La intrusión en el sistema Safe Smart Port (PIS), eje tecnológico obligatorio para la operación logística portuaria, revela una vulnerabilidad alarmante en uno de los sectores más estratégicos de la economía nacional. La difusión de 39.7 gigabytes de información por parte de un actor vinculado a grupos criminales evidencia no solo la magnitud del ataque, sino la fragilidad de los controles internos que debieron prevenirlo.

Lejos de ser un hecho aislado, este episodio se inscribe en un contexto sostenido de ataques cibernéticos contra dependencias gubernamentales. Las propias cifras oficiales son contundentes: millones de intentos de intrusión registrados en los últimos años y un incremento superior al 200% en incidentes recientes. Sin embargo, el discurso institucional ha insistido en minimizar los riesgos, asegurando que no se ha comprometido información sensible. La realidad desmiente esa narrativa. La filtración confirmada demuestra que los sistemas críticos sí han sido vulnerados, y que los mecanismos de defensa, monitoreo y respuesta han sido claramente insuficientes. La brecha en el PIS no solo expone datos: expone la falta de gobernanza, de inversión estratégica y de capacidad operativa en materia de ciberseguridad.

Las consecuencias de este incidente son profundas y multidimensionales. En el plano operativo, la información filtrada permite a organizaciones criminales mapear con precisión a la fuerza laboral portuaria, facilitando esquemas de extorsión, coacción e incluso secuestro dirigido. En el ámbito financiero, la combinación de datos fiscales, personales y biométricos abre la puerta a fraudes a gran escala y robo de identidad sistemático. Y en términos de seguridad nacional, la exposición de identificadores vinculados a sistemas de control de acceso físico compromete la integridad de los recintos portuarios, al permitir potencialmente la clonación de credenciales y la infiltración de actores no autorizados. El impacto no es hipotético: es inmediato, permanente y de alto riesgo.

Un smartphone con un virus rojo brillante en pantalla. Interfaces digitales, códigos, alertas de seguridad y siluetas desenfocadas de hackers con red neuronal de IA al fondo.
Un smartphone moderno muestra una infección por malware con códigos y alertas de seguridad flotando, mientras siluetas de hackers y una red neuronal de IA observan en un entorno futurista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta crisis se suma la confirmación de la filtración de una base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con aproximadamente 6.5 millones de registros, que ya circula en foros clandestinos. La facilidad con la que estos datos —que incluyen nombres, direcciones, CURP y RFC— pueden ser explotados demuestra la ausencia de controles efectivos de protección y la incapacidad del Estado para resguardar información crítica de los ciudadanos. El problema no es únicamente técnico; es institucional. La repetición de incidentes de esta magnitud apunta a una falla sistémica en la gestión de la seguridad digital.

Lo ocurrido durante las primeras semanas de abril es particularmente revelador: 35 incidentes de exposición de datos personales en instituciones públicas y educativas, junto con 3 ataques documentados de ransomware contra empresas mexicanas, configuran un patrón inequívoco de vulnerabilidad estructural. No se trata de eventos aislados ni de ataques sofisticados imposibles de prever; se trata de brechas que reflejan negligencia, falta de protocolos robustos y una preocupante ausencia de supervisión. La exposición reiterada de información sensible —nombres, teléfonos, correos electrónicos, CURP y fechas de nacimiento— evidencia que los sistemas gubernamentales operan sin estándares mínimos de protección.

Pantalla de laptop con imagen de perfil falso, figura encapuchada y letrero de suplantación de identidad.
Una computadora muestra una alerta de suplantación de identidad asociada a redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno mexicano ha fallado en su responsabilidad más básica en el entorno digital: proteger la información de sus ciudadanos y garantizar la seguridad de sus infraestructuras críticas. Mientras otras naciones fortalecen sus capacidades defensivas y adoptan marcos estrictos de ciberseguridad, en México persiste una inercia peligrosa marcada por la omisión, la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas. Esta pasividad no solo compromete la privacidad de millones de personas, sino que alimenta un ecosistema donde el fraude, la extorsión y el crimen organizado encuentran terreno fértil.

La evidencia es contundente y el diagnóstico es ineludible: México enfrenta una crisis de ciberseguridad que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. La magnitud de los incidentes recientes exige una respuesta inmediata, coordinada y profunda. No basta con contener ataques ni emitir comunicados tranquilizadores; es imprescindible reconstruir la arquitectura de seguridad digital del Estado, establecer responsabilidades claras y asumir que la protección de la información ya no es un asunto técnico, sino un pilar fundamental de la seguridad nacional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un robot inteligente manipula cables y servidores en un centro de datos, rodeado de múltiples pantallas con señales de advertencia y símbolos de ciberdelito. La imagen ilustra la creciente amenaza que representan los hackers y los ciberataques dirigidos a sistemas de inteligencia artificial en infraestructuras críticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.

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